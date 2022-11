Dei fire viktigaste sakene på klimatoppmøtet

Klimatoppmøtet COP27 er staden for å vise leiarskap – og vise at verdssamfunnet, trass i alt som går i feil retning elles, kan klare å samarbeide om løysingar på vår felles klimakrise.

2022 har mint oss på at klimaendringane allereie påfører samfunn over heile verda stor skade. I Pakistan blei over 30 millionar menneske ramma av ekstremvêret i haust.

6. november startar det internasjonale klimatoppmøte i Sharm el-Sheikh i Egypt. Forventingane til kva årets forhandlingar vil gi av resultat, er også meir edruelege enn for eit år sidan.

Det er på den eine sida deprimerande når vi veit at klimakrisa blir verre for kvart år som går, samtidig opnar det for at vi kan bli positivt overraska.

Dette blir det viktigaste å følgje med på under COP27:

1 Skjerping av klimapolitikken Klimatoppmøtet er tilbake i Afrika, seks år etter COP22 i Marrakech, Marokko. Dagens klimapolitikk er utilstrekkeleg. I ein ny rapport frå FN er konklusjonen at summen av alle lovnader frå landa som har signert Parisavtalen, er ei global oppvarming i dette hundreåret på 2,5 gradar. På klimatoppmøtet i Glasgow i fjor samla ein seg om ei formulering om at alle land blir bedne om å styrke klimapolitikken for 2030 innan utgangen av 2022. Då FN gjorde opp status i slutten av september, var det berre 24 land som hadde følgt denne oppmodinga. Av desse er Australia det klart viktigaste. Men også USA har vist framgang sidan førre toppmøte. Ikkje med nye mål, men med ein omfattande klimapakka som er venta å kanalisere fleire hundre milliardar dollar i klimainvesteringar. Under COP27 må ein håpe at fleire store land strammar til klimapolitikken, og at ein også klarar å kome vidare med planane om å etablere eit felles arbeidsprogram for skjerpa klimakutt fram mot 2030.

2 Oppfylle løfte om hjelp til utviklingsland USAs president Barack Obama på COP15 i 2009. Under klimatoppmøtet i København i 2009 kom verdas rike land med eit løfte om at dei innan 2020 skulle mobilisere 100 milliardar dollar pr. år til klimafinansiering i utviklingsland. 13 år seinare har vi enno ikkje levert på dette målet. Ei fersk oversikt frå OECD viser at rike lands mobilisering av kapital så vidt passerte 80 milliardar dollar i 2020. Det er avgjerande at rike land kjem opp på det nivået som er lova, for vi har også lova å auke finansieringa utover 100 milliardar dollar frå og med 2025.

3 Finansiering av klimatilpassing Millionar av pakistanarar mista heimen sin under flaumen som ramma landet i haust. 2022 har mint oss på at klimaendringane allereie påfører samfunn over heile verda stor skade. I Pakistan blei til dømes over 30 millionar menneske direkte ramma då dei i august opplevde det verste regnvêret sidan 1961. 1,7 millionar bustadar blei øydelagt. I slutterklæringa frå COP26 i Glasgow heiter det at rike land skal doble den årlege finansieringa av klimatilpassing i utviklingsland frå 2019 til 2025 – som svarar til om lag 40 milliardar dollar. Det kan til dømes handle om finansiering av varslingssystem (i forkant av klimarelaterte naturkatastrofar) eller styrking av infrastruktur, slik at det ikkje blir like lett øydelagt.

4 Finansiering for «tap og skade» Stigande havnivå trugar mange samfunn i Stillehavet, som her i Serua Village på Fiji. For nokre land har klimaendringane gått for langt til at dei kan tilpasse seg – det gjeld til dømes lågtliggande øyer i Stillehavet som er truga av havstiging. Eit tilbakevendande diskusjonstema i internasjonal klimapolitikk handlar derfor om tap og skade som følgje av klimaendringane, på engelsk «loss and damage». Utviklingsland ønskjer ein eigen finansieringsmekanisme for dette, mens dei rike landa er avvisande. Dei fryktar at dette vil vere ei innrømming frå deira side om at rike land har eit juridiske ansvar for klimaendringane – som i neste omgang kan føre til eit renn av klimasøksmål. I Glasgow blei det etablert eit løp for å diskutere finansiering av tap og skade framover – med mål om å kome fram til ein konklusjon i 2024. Dette meiner mange utviklingsland er for seint. Difor vil det ved starten av årets klimatoppmøte bli ein diskusjon om tap og skade skal bli eit eige punkt på årets agenda. Sannsynlegvis blir det konsensus om dette. Danmark braut tidlegare i haust ut av klubben av rike land som ikkje vil bidra til finansiering av tap og skade – med eit symbolsk viktig løfte om å gi 100 millionar danske kroner til dette. Det blir spanande å sjå om fleire rike land følgjer danskane under COP27. Lars-Henrik Paarup Michelsen, dagleg leiar i Norsk klimastiftelse Lista over inneheld berre noko av det som skjer under COP27. Eit internasjonalt klimatoppmøte handlar dessutan om langt meir enn den formelle agendaen. Det gir også land og bedrifter høve til å lansere eigne initiativ. Den norske skogsatsinga blei til dømes lansert i 2007 under COP13 i Bali – og har vore med oss sidan. Det er vanskeleg å kome unna at eit viktig bakteppe for årets klimatoppmøte er ein krig i Europa som har slått inn på energi- og matprisar verda over. Korleis den reduserte kjøpekrafta vil påverke statars vilje til å bruke meir pengar på klimatiltak heime og ute, er usikkert – men ein ting veit vi: Aldri før har Noreg tent så mykje pengar som akkurat i år. Noreg kjem i 2022 til å tene rundt 1000 milliardar kroner meir på olje og gass enn det vi rekna med for eit år sidan. Spørsmålet er kva vi gjer med dei. Skal vi setje alt inn på vårt eige oljefond for kjøpa fleire aksjar og handlegater? Eller bidra til kritisk viktig framgang i det globale klimastrevet?