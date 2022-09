Skittent i Bergen

Det var så motbydelig at vi gikk vår vei.

Overfylte bosspann og forsøpling i gatene er ikke helt ukjent i Bergen sentrum i helger med mye folk ute. Innsenderen er sjokkert over det han så forrige helg.

Arild Lauritsen Frogner, Oslo

Helgen 2.–4. september besøkte vi Bergen. Målet var Grieghallen og konsert med Bjørnov og Sunde. Forventningene til konserten ble innfridd til fulle, og det ble også turen til Fløyen og gangturen ned, men det var vel det hele ...

Jeg kjenner Bergen godt. Jeg har pendlet dit i rundt 30 år og har også familie i byen mellom de syv fjell.

Jeg hadde med meg en venninne som gledet seg til å besøke Bergen, men jeg tror det blir lenge til neste gang.

Arild Lauritsen har reist ofte til Bergen, men fikk en skuffende opplevelse forrige helg.

Et mer skittent, møkkete og forsøplet Bergen har jeg aldri sett, og det gjelder alle de områdene vi gikk rundt i.

Jeg nevner Marken, til Nordnes/Akvariet (bobiler i bøtter og spann og søppel over alt), gatene opp mot Nikolaikirken. Men Muséhaven var pen, og det var også parken ned mot Store Lungegårdsvann.

Bryggen står på Unescos liste over verdensarv. Vi stilte oss spørsmålet om det bør gjelde fremover.

På Bryggen er det i dag tre uteserveringer. Vi var der rundt lunsj, og det var en traurig opplevelse. Bakken var full av glass, sneiper, snusavfall, askebegre som ikke var fjernet.

Det var rett og slett så motbydelig at vi gikk vår vei.

Uteserveringen på Bryggen var full av glass, sneiper, snusavfall og askebegre, skriver Arild Lauritsen.

Jeg har merket meg at man i Bergen er plaget av turister som spikker flis av treverket på Bryggen, og det er selvfølgelig helt galt, men hva annet er det å vente når deler av Bryggen ser ut som en søppelkasse?

Gårdeiere, hvem nå det måtte være, sover i timen. Leietakere MÅ pålegges å rydde når de serverer ute.

Etter vårt besøk i Grieghallen spiste vi en fantastisk middag på Enhjørningen, og på vei tilbake til hotellet krysset vi Torgallmenningen, nesten med livet som innsats.

Ravende fulle ungdommer, som drakk sprit av flasken på åpen gate.

Skit finnes i alle byer, også i Oslo, og miljøet rundt Korskirken skal jeg ikke ta opp her, det er et annet kapittel, og disse menneskene må også leve sitt liv.

Venninnen sa klart: «Hit skal jeg ikke tilbake.»

Jeg kommer helt sikkert tilbake, i hvert fall når Bybanen åpner over Bryggen, for da blir dere kvitt all skiten foran det som forhåpentligvis fremdeles er en del av «verdensarven».

Til byrådet vil jeg bare si: Spyl gater, fei gater, rydd Torgallmenningen, fei hele byen!

