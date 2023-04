Høyre vil ikke øke bompengene i Bergen

Vi har et bompengeparadoks i Norge.

Charlotte Spurkeland og Høyre mener bompengetaket er nådd for bergenserne.

Charlotte Spurkeland Gruppeleder for Høyres bystyregruppe

Bompengene i Bergen er høye. Høyre mener at taket for hvor mye bilistene skal betale er nådd. Det er derfor uaktuelt for oss å øke bompengenivået i Bergen i neste periode. Dette er vi tydelig på i vårt program, men likevel sår Frps Marte Monstad tvil om dette i et innlegg i Bergens Tidende.

Vi har et bompengeparadoks i Norge. Jo flere som bruker bilen sin og passerer bomstasjonene, jo mer har vi til å bygge ut bybane og kollektiv. Og når klimapolitikken virker og flere bytter til elbil, taper bybaneutbyggingen inntekter.

Derfor er vi ærlige på at elbiler må belage seg på en noe høyere pris per passering i fremtiden, ellers kollapser hele kollektivfinansieringen.

Vi står likevel fast på at det fortsatt skal være billigere å kjøre elbil. Elbiler med avtale betaler i dag 9,60 utenom rush og 17,60 i rush, mens tilsvarende for diesel er 27,20 og 51,20 kroner.

Elbiler tar opp like mye plass på veiene, bidrar til slitasje og bør også bidra noe mer til å finansiere kollektivutbygging i byen vår.

For at Bybanen til Åsane skal være mulig å gjennomføre, må kostnadene på banen betydelig ned, samtidig som statens andel går opp.

Her har byrådet verken klart å bestille en reguleringsplan som tar ned kostnadene eller klart å få egen regjeringen med på å sikre 70 prosent finansiering – det de selv stod og lovet.

Jeg forstår hvorfor Frp har et behov for å skrøne om Høyres politikk for å skaffe seg flere velgere, men dette er utfordringer som vi må løse sammen fremover. Og det skal vi løse uten at bompengenivået øker.