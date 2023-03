Jeg trives godt på sykehjemmet

På Domkirkehjemmet er maten god, personalet hjelpsomme og renholdet upåklagelig.

Einar Gjessing (94) roser Domkirkehjemmet, hvor han for tiden bor.

Einar K. Gjessing Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For en tid tilbake sto det en artikkel i BT om hvor ille det sto til på aldershjemmene. Jeg har siden før årsskiftet bodd på Domkirkehjemmet, og min erfaring er det motsatte.

Maten er meget god, basert stort sett på gode, gamle og velkjente norske oppskrifter, med innslag av litt nytt, som lasagne. Porsjonene er akkurat riktige – mer kan du få, og noen valgmuligheter er det.

Einar grep pennen fatt og skrev et leserinnlegg i BT som også inneholder noen alvorsord til politikerne.

Personalet er velutdannet, kunnskapsrike og hjelpsomme. Humøret mangler heller ikke. Renholdet er upåklagelig. Gulvet og alle berøringsflater rengjøres daglig.

Mange tilbud og aktiviteter er det å velge mellom. Bruker man tilkallingsknappen, går det under fem minutter før noen kommer, midt på natten kan det være litt vanskeligere.

Her på Domkirkehjemmet i Kong Oscars gate trives innsenderen godt.

Til politikerne! For all del, tro ikke at alt er herlighet og glede! Hjemmene trenger sine bevilgninger, vær forutseende og sørg for at det er plass til dem når det blir flere eldre.

De som har vært med å bygge landet etter krigen, blir eldre på grunn av bedre helse og medikamentering og fortjener en god alderdom.

