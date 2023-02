Kva med eldreomsorga i Bergen?

To Brennpunktprogram (NRK) har vist at det står dårleg til mange stader i Noreg. Kva med vår eigen kommune?

Nils Mæhle Leiar i Bergen eldreråd

Eldrerådet har drøfta dette spørsmålet på alle møta våre. Me veit at det vert stadig fleire eldre, og det også i talet på personar med demens. Samtidig går tilgangen på fagfolk dramatisk ned. Prognosar viser at me i 2035 vil mangla 28.000 sjukepleiarar. I dag er dette talet 6000.

Eg skal nemna nokre av sakene eldrerådet arbeider med.

I takt med auken i talet på eldre og personar med demens er behovet for sjukeheimsplassar mest umetteleg. Regjeringa har introdusert reforma «Bo trygt hjemme» for å møta utfordringa.

Eldrerådet meiner reforma ikkje løyser problema i eldreomsorga. Bergen kommune på si side ser behovet for nye sjukeheimsplassar, men på ingen måte nok på grunn av tronge budsjettrammer. Her trengst det fleire statlege midlar.

Fleire sjukeheimsplassar er difor eit fast punkt på alle budsjettinnspela våre til kommunen. Me vonar kvar gong at byråd og bystyre tek innspela våre på alvor.

Eldrerådet har i fleire møte drøfta ernæringssituasjonen for eldre, både for dei som bur heime, og dei som bur på sjukeheim. Eldrerådet meiner prinsipielt at det må lagast mat (t.d. middag) på alle sjukeheimar.

Dette er i samsvar med forskinga, som peikar på at bebuarane på sjukeheim vert eldre og stadig fleire personar med demens. Det same gjeld heimebuande eldre. Mange av dei bur åleine, t.d. eldre menn, og er ei spesiell utfordringa for heimeomsorga.

Når det gjeld ernæring, er det ikkje berre ønske om eigen mat på kvar sjukeheim, men også alt rundt servering og tilrettelegging av maten.

Stor mangel på sjukepleiarar og helsefagarbeidarar i eldreomsorga er ein gjengangar på alle møta i eldrerådet. Me ser at resultata av ei manglande rekruttering får mange uheldige verknader i eldreomsorga. Personleg ser eg slik løysing: 1. Sterk auke i utdanningskapasitet. 2. Markert lønsauke.

Brennpunktprogramma og punkta mine ovanfor viser at det er nødvendig med ein intern gjennomgang av den samla eldreomsorga i Bergen.

Eg har nemnt saker eldrerådet arbeider med. Samtidig vil eg understreka på vegner av rådet: Me er stolte av innsatsen til personalet innanfor den samla eldreomsorga i Bergen.