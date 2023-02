Slik kan eldreomsorgen bli bedre

Ideen om at de eldre skal få bo lengst mulig hjemme, er gått ut på dato.

Omsorgsboliger vil gi store tidsbesparelser for hjemmetjenesten og mindre ensomhet blant eldre, mener innsenderen. Bildet er fra Helgetun seniorsenter i Sædalen.

Jan Erik Hanøy Bergen

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Er eldre et problem? En utfordring for samfunnet? Sånn virker det når politikere uttaler seg og mediene skriver. Tenk om vi hadde satt søkelys på hvor heldig vi er her i Norge som har økt levealderen for de eldre. Tenk om noen hadde sagt at nå må vi tilpasse oss situasjonen og ikke løse den.

Dagens omsorg for de eldre som trenger det, er ikke tilpasset dagens behov. Å bli eldre er ikke en lidelse, men en del av livet. Sykehjem og hjemmesykepleie dekker nok noen behov, men på meg virker det mange ganger tungvint.

Jeg undres på hvor mange kilometer og hvor mye tid hjemmesykepleien bruker hver dag på å besøke sine klienter. Det forundrer meg ikke at de ansatte sliter med høyt sykefravær med det stresset de arbeider under. Ideen om at de eldre skal få bo lengst mulig hjemme, er gått ut på dato.

Slik så planene ut for nye seniorleiligheter på Sotra i 2019. Totalt ble det bygget 40 leiligheter.

Mange av disse klientene trenger ikke, eller får ikke sykehjemsplass, og blir boende hjemme. Tenk om, istedenfor å bygge sykehjem, vi bygget hus med en del omsorgsboliger. Gjerne i tilknytning til sykehjemmene.

Det måte jo ha gitt store tidsbesparelser og vært langt mer trivelig for klientene. Ensomme får kontakt, kan være i sine små leiligheter og ha sitt privatliv, men med hjelp og trygghet i nærheten. Ingen skal tvinges til dette, men de som vil, får en langt mer trivelig livssituasjon.

Dette blir jo som små leiligheter med husleie og strømutgifter dekket av beboerne. Og ikke minst en langt bedre utnyttelse av arbeidsressursene.

En del utfordringer står i kø med dette. Skal kommunene eller staten lage nasjonale retningslinjer? Politikerne vil nok ha bestemte meninger, men for all del, la det ikke gå partipolitikk i eldreomsorg. Se løsninger og ikke problemer.

En av hovedinnvendingene blir nok økonomi. Det behøver ikke være noe problem. Det berømmelige oljefondet, som er beregnet på fremtidens generasjoner, kan nok brukes her. De unge i dag vil også en gang i fremtiden få nytte av dette. Ønsketenkning? Tja. La pårørende og brukere samarbeide om planlegging. Få inn aktive pensjonister som kjenner hvor skoen trykker.

Et hjertesukk til slutt: Ikke la politikerne få detaljstyre et slikt opplegg. La ikke dette bli et årlig bevilgningsproblem med ørkesløse diskusjoner.