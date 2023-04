Kommuneoverlegen svikter lokalbefolkningen

Politikerne må ta Saltimporttomten ut av reguleringsplanen for Bybanen til Åsane.

Her på den såkalte Saltimport-tomten er det planlagt at en anleggstunnel for bybaneutbyggingen skal ha utløp og steinmasser fraktes over på lekter.

Ellen Mortensen Nærmeste nabo til Saltimporten og medlem av aksjonsgruppen «Nei til steindeponi i Sandviken»

I reguleringsplanen for Saltimporttomten anbefaler Planetaten bygging av en anleggstunnel fra Saltimporttomten til Fløyfjelltunnelen for utskiping av cirka 1,8 mill. m³ stein.

Massene skal dumpes direkte i lektere. Støyende arbeid langt over grenseverdien vil foregå i tolv timer daglig – i tre–fire år.

I ytterligere fem til syv år skal materiell til Fløyfjelltunnelen fraktes inn via kaien. Man hevder å spare inn ett til to års byggetid.

I forrige planrunde (2022) var det ingen helsekonsekvensutredning for området, hvor cirka 870 beboere blir direkte berørt.

Statens vegvesen (SVV) har gjentatte ganger uttalt at de ikke vil anvende Saltimporttomten, da tidsplanen og kostnadene er usikre og belastningen for beboerne blir for stor.

Tidsbesparelsen er allerede forspilt, sier SVV, da planen er forsinket med over et år, og det vil ta enda ett til to år å gjennomføre avbøtende tiltak.

Under høringsrunden i fjor krevde kommuneoverlegen en helsekonsekvensutredning. Norconsults utredning (HKU) synliggjør negative helsekonsekvenser knyttet til støy og støv/luftforurensning, trivsel, visuelle forhold og lysforurensning.

Utredningens konklusjon er entydig: «Både antall boliger, nærhet til anleggsområdet og alvorlighetsgrad i negativ påvirkning er betydelig større på saltimporttomten enn i Eidsvåg.»

En egen medisinskfaglig vurdering, basert på utredningen, er nå foretatt av kommuneoverlegen. Han konkluderer med at «de sannsynliggjorte negative helsekonsekvenser for Saltimporttomten er vesentlig større enn for Eidsvåg».

Men han følger ikke HKU-instruksen om at vurderingen skal baseres på «kunnskap om helsetilstanden i befolkningen og samlet belastning på helse og trivsel» og kunnskap om «den lokale situasjonen».

Vurderingen er foretatt uten å ta utgangspunkt i kunnskap om lokalbefolkningen, og gjør kun statistiske beregninger basert på gjennomsnittspersonen i Bergen. Slik nedtones og nedjusteres de velbegrunnede vurderingene av helsefarer som Norconsult har gjort.

Ellen Mortensen mener kommuneoverlegen i Bergen har sviktet naboene til Saltimport-tomten.

En stor andel av naboene til Saltimporttomten er pensjonister. Man kunne enkelt ha innhentet data og integrert dette i risikovurderingen. Christineborg borettslag har eksempelvis en gjennomsnittsalder på 82,4 år. Det er allmenn kunnskap at eldre mennesker er mer sårbare for miljøbelastninger enn gjennomsnittsbefolkningen.

Kommuneoverlegens nedtoning av sannsynlige helseskader gir Planetaten anledning til å fortsatt fremme Saltimporttomten som alternativ. Det er uforståelig for oss, gitt at Statens vegvesen ikke vil anvende Saltimporttomten og gitt at helsekonsekvensutredningen klart viser at helserisikoen, eksempelvis for støy, er «stor til svært stor».

Når kommuneoverlegen ignorerer instruksen for den medisinskfaglige vurderingen, og nedtoner og nedjusterer faren for helseskader, svikter han lokalbefolkningen i området.

Vi ber om at byens politikere og befolkning støtter kravet fra lokalbefolkningen om å ta Saltimporttomten ut av reguleringsplanen for Bybanen til Åsane.