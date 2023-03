Dine ansatte er ikke «en familie»

Begrepet virker ufarlig i starten, men i det lange løp kan det skape stress.

Fredrik Fornes har sett seg lei på sjefer som omtaler ansatte som «familien».

Fredrik Fornes Markedsfører, journalist og foredragsholder

Kjære ledere: Ikke kall dine ansatte for «familie». Tanken er god. Jeg har gått i fellen selv. Nå skammer jeg meg. Hvorfor? Fordi det er giftig.

Du har hørt det hundre ganger før – og det har absolutt flere positive assosiasjoner. Men sannheten? Dere er ikke en familie – og det kan potensielt være skadelig å late som det.

Jeg har selv tre små barn. Jeg har aldri fortalt dem at: «Sorry, kvartalsrapporten ser ikke god ut. Dere blir nødt til flytte inn med nabofamilien».

Familier må ikke permittere. Familier måler ikke hverandres resultater. Familier får ikke betalt for å møte opp. Familier skifter ikke ut medlemmer som ikke fungerer.

Men problemet stikker dypere. I en hverdag hvor sykefraværet stiger, blant annet i en overarbeidet kommunikasjonsbransje, er begrepet «familie» et rødt flagg.

Det visker ut skillet mellom jobb og privat. I en familiekultur:

Er du ikke på jobb fra 09–16. Du jobber så lenge du må – for familien.

Er det enklere å nedlesse folk med oppgaver. Vi gjør det jo for familien.

Spør man ikke om lønnsforhøyelser. Er du ikke fornøyd med å være en del av familien?

️Tenker vi på hva som er best for familien, ikke hver enkelt.

Er enhver oppsigelse et forræderi – og de som sier opp, blir behandlet deretter.

Familiebegrepet virker ufarlig i starten. Men i det lange løp kan det skape stress, dårlig balanse mellom arbeid og fritid, og en stor utskifting av ansatte. Veien fra «kult, trendy arbeidsmiljø» til «utbrente, ineffektive medarbeidere» er kort.

Vis meg heller den bedriften hvor ledere og ansatte sier: «Vi er som et profesjonelt idrettslag: Tette bånd. Ekte drivkraft. Et felles mål. Men med respekt og forståelse for at folk har et liv utenom, trenger skillet mellom jobb og fritid – og kan velge å skifte lag».

