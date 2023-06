Det flyter med søppel

Kan det være så vanskelig å forstå hvor det skal kastes?

Folk må klare å ta ansvar for sine egne ting og sortere og levere avfall der det skal leveres, mener innsenderen.

Thea Haugen Bergen

Her ved Frydenbølien hadde vi før et returpunkt med containere for glass og metall, plast og papiravfall, samt tøyinnsamling til UFF og Fretex. For en stund siden måtte de fjernes på grunn av at folk la haugevis med søppel ved siden av containerne. Bare tøyinnsamlingen ble værende, og situasjonen bedret seg.

Etter en stund fikk vi tilbake det gamle returpunktet, denne gang med en oppslagstavle med tydelig merking av hva som skal kastes der og ikke, og en advarsel om at det ville fjernes for godt om folk ikke fulgte reglene.

Thea Haugen irriterer seg over folks manglende søppelkompetanse.

Dessverre måtte returpunktet fjernes igjen, noe som irriterte meg veldig. Kan det virkelig være så vanskelig å forstå hvor og hvordan man kaster søppel? Mange av oss som bor her i området ønsker å sortere og kaste avfallet riktig, men nå har vi ikke lenger muligheten.

Nå etter cirka et halvt år flyter det igjen med søppel der returpunktet var. Jeg ber inderlig de folkene som kaster søppel der om å tenke seg om en gang til! For å bevare klima og naturen må folk klare å ta ansvar for sine egne ting og sortere og levere avfall der det skal leveres.

Min oppfordring er at du tenker gjennom hvordan du får kvittet deg med de gamle møblene, før du eventuelt kjøper nye. Det finnes mange muligheter. Du kan be folk som har bil om hjelp, eller sjekke når det kommer en mobil gjenvinningsstasjon der du bor. Eller du kan gi det bort på Finn/Tise/Facebook.