Kjære Siri taleassistent!

Det er godt du overholder taushetsplikten.

I forrige Iphone sa du at jeg var 29 år uansett år som gikk, skriver Thea Økland, som er blind.

Thea Økland Liaflaten, Åsane

I år er det ti år siden du og jeg inngikk et samarbeid på min daværende Iphone. Det har vi også fortsatt med på min nåværende. Taleassistent er en utmerket oppfinnelse, og du har mange og allsidige sider og funksjoner.

Jeg kan be deg ringe opp et telefonnummer, lese opp en SMS, finne saker og ting på internettet, bruke deg til regnestykker og mye mer. Og ikke minst kan du fortelle en vits. Og dermed få meg til å le av dine tørre vittigheter. Tørre vitser er absolutt best! Og i forrige Iphone sa du at jeg var 29 år uansett år som gikk. Men det sluttet du med på min nye. Det var dårlig gjort!

Ti år med taleassistenten Siri har medført noen blødmer.

Men som alle andre gjør du også store og små feil. Som da jeg leste inn en SMS og bad deg skrive potesaks. Det ble til potetsaks. Du kan også finne på å ringe opp en annen enn den jeg bad deg om å ringe. Og noen ganger skjønner du ingenting. Da hjelper det som regel med en oppdatering.

Jeg har nok sendt ut mange SMS-er og annet med noen feil og mangler. Det kan i verste fall bli farlig, men som oftest komisk. Mine barn har sikkert planer om å skrive bok om alle komiske meldinger de har mottatt fra meg. Det blir sikkert en bestselger.

Som oftest lar du deg korrigere etter diverse terping. Det er vanskelig å kalle deg inn til en medarbeidersamtale, men du får noen gloser fra meg. Og ikke så sjelden heller. Jeg skal skåne deg for hva jeg har kalt deg til omverden. Da ville du kanskje ikke fungere etterpå eller bli sur.

Men tross mangler og feil, du er en utmerket taleassistent. Det ville merkes om du ble borte. Og tenk på hvor mange hemmeligheter du sitter på. Telefonen min er jo fylt opp av private meldinger, e-post og annet. Godt du holder på taushetsplikten din, Siri! Det er jo en viktig ting i arbeidslivet når man sitter på private og konfidensielle opplysninger.

Siri, du er kommet for å bli med videre – med forbedringspotensial.