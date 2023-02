Minstekrav

Et minstekrav til bokanmeldere må være at de har lest bøkene de skal anmelde. Og jeg mener lest, ikke skumlest.

Forfatter Stig Holmås reagerer på BTs anmeldelse av hans nyeste bok, «Der gresshoppen aldri synger».

Stig Holmås Forfatter, Bergen

Vedkommende som anmeldte min nye roman i BT sist tirsdag, skriver for eksempel: «Plottwisten mot romanens ende er dum nok til å suge leselysten ut av enhver».

Premisset for dette bombastiske utsagnet er, ifølge anmelderen selv, at «det viser seg at faren og den onde stemoren har konspirert om å ( … )».

«Der gresshoppen aldri synger» av Stig Holmås ble anmeldt i Bergens Tidende 7. februar.

Men dette stemmer jo ikke, dette er jo fullstendig feil. Nevnte stemor har ikke konspirert om noe som helst, ikke med en kjeft.

Anmelderen må ha hoppet over både side 242 og romanens epilog. Og slikt må man ikke gjøre. Ikke hvis man skal være bokanmelder.

Da kan man ikke bedrive slapp lesning, og dette er antakelig den slappeste jeg har opplevd i mine femtitre år som forfatter.

Terningkast 1.