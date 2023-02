Tre tips når barna dine krangler

Blir du gal av søskenkrangling? Da er vi to!

Søskenliv er ikke alltid kjærlighet, skriver småbarnsmor Charlotte Mjelde.

Charlotte Mjelde Psykolog bak kontoen @charlotte.mjelde

Ganske ofte får jeg meldinger av typen: «Hjelp! Ungen min vil kaste broren sin i do.» Det hender jeg svarer: «Ja, det skjønner jeg godt.»

Søskenliv er ikke alltid kjærlighet. Det er faktisk mest konflikt og frustrasjon. Kranglingen mellom barna dine er en god ting. Det er rommet hvor de utforsker følelser i trygge omgivelser.

Det er ikke kranglingen i seg selv som er verdifull for barna dine. Det er øvelsen i å løse konflikten og komme frem til en tilfredsstillende løsning – for begge to!

Det er her de trenger deg! Tenk over:

Hvordan snakker du til barna dine? Det er sånn de vil snakke til hverandre. Ser du kranglingen fra ditt perspektiv, eller prøver du å se det fra barnas perspektiv? Legger du merke til når ungene dine er gode med hverandre, hjelper hverandre, og jobber som et team? Legger du til rette for det? Og sier du det høyt?

