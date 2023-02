Manifestering som livets mening

Det er bare narsissisten som måler sin verdi i likerklikk, views og hits.

Rapportene om dagens unge jenter er temmelig dystre, skriver Jarle Mong.

Jarle Mong Lærer, Norheimsund

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Gerd Margrethe Tjeldflåt har lørdag 11. februar en særdeles leseverdig kommentar om de såkalte «lucky girls» på trykk. På Tiktok vrimler det visstnok av heldige jenter. Unge kvinner skal tenke seg lykkelige. Om man bare ser for seg hvordan man vil leve, så vil lykken etter hvert manifestere seg.

«Det er vanskelig å være kritisk til å tenke positivt», skriver Tjeldflåt. En som er nettopp det, er den danske filosofen Svend Brinkmann. Han mener det kan være fruktbart å tenke negativt.

Fokus på det negative – som for eksempel at vi skal dø, eller at man kan få kreft når som helst – kan føre til større takknemlighet og glede ved det livet en har, mener filosofen.

Les også Gerd M. Tjeldflåt: «Før var dei perfekte jentene berre tynne og pene. No lukkast dei med alt i livet.»

Da Tjeldflåt selv var ungdom på 2000-tallet, var det ifølge kommentatoren bare utseende som betydde noe. Dagens «lucky girls» er rike, har høye karriere ambisjoner, er sosialt vellykkede, er sunne og har ryddige hjem. De aller ivrigste står, ifølge Tjefdlåt, opp klokken fem for å reie opp senger og rense huden sin.

Kommentatorens beskrivelse er virkelig til ettertanke. Mine tanker går til moren min. Hun drømte ikke om karriere og rikdom. Hun tenkte nok ikke over om hun var sosialt vellykket, og huden var som den var. Jeg husker hun brukte Carbaderm fordi hendene ble tørre. Min mor drømte om å gifte seg og stifte familie.

Om hun hadde sagt dette til en av de mange karriereveilederne i den norske skolen i dag, hadde hun nok blitt sendt videre til skolepsykologen i akuttfart. Den gamle drømmen om mann, hus og barn har havnet på historiens skraphaug. Den er erstattet av drømmene Tjeldflåt beskriver.

Les også Her går det opp for tenåringene hvor mange timer de har brukt på mobilen

Min mor giftet seg, fikk fem barn og bygget et hjem. Hun sto opp en god time senere enn de såkalte «lucky girls», ikke for å rense huden, men for å smøre matpakker. Hjemmet var ikke alltid ryddig, men det var alltid åpent, og det var alltid plass til en ekstra unge rundt kjøkkenbordet.

Hun levde heller ikke sunnere enn at fanget var mykt å sitte på. Hun satte ikke sine bein i et treningssenter, men fylte huset med lukten av fersk gjærbakst.

Min mor realiserte drømmen hun hadde som ung jente, den var langt mer overkommelig enn drømmene Tjeldflåt beskriver. Nå er det slett ikke slik at min mor tjener som rollemodell for vår tid. Det går utmerket godt an å både bake boller, oppdra unger og ha ambisiøse karriereambisjoner – eller ingen av delene. Poenget er at hennes livsvei står i kontrast til de manifesterende unge kvinnene.

Rapportene om dagens unge jenter er temmelig dystre. Lite tyder på at mange ender opp som «lucky girls». Statistikkene forteller oss om stadig økende ensomhet blant unge jenter. Om et konsum av tabletter og piller som mangler sidestykke. Om jenter som er stresset, vi leser om flink-pike syndrom. Vi hører om jenter og kvinner som er misfornøyd med egen kropp. Listen er lang.

Les også – Jeg er opptatt av å unngå flink pike-syndromet. Man kan ikke slite seg helt ut.

«Tell me something girl, are you happy in this modern world?» spør Bradley Cooper i sangen «Shallow». Jeg for min del tror ikke de ambisiøse, manifesterende og frigjorte unge jentene er så mye lykkeligere enn moren min, som fortsatt lever i verden av i går. De lenkene man trodde man frigjorde seg fra, har blitt erstattet av et langt tyngre åk.

Min mor slapp å iscenesette seg selv. Hun var overbevist om at livet har en mening. I en verden der Gud er død, er det opp til mennesket selv å skape mening. Mening i vår del av verden ser ut til å være lykke. Lykke er rikdom, karriere, god helse og det å skape minner.

Manifesteringen Tjeldflåt skriver om, tror jeg dypest sett handler om å vise verden at man lever et meningsfullt liv. Klarer man ikke å redefinere seg selv, er det ens egen feil, man tenker ikke positivt nok. Er det rart skuldrene er høye? «Du må tenke positivt!» er jo i virkeligheten noe av det mest krenkende man kan si til fortvilte mennesker, sier Brinkmann.

Les også Da Øyunn Krogh ble kjendis

«Kanskje vil manifesteringa føre deg nærare livet du ønskjer deg», skriver Tjeldflåt. Jeg tror egentlig ikke at det er veien, men målet som er det mest problematiske. Om du blir «lucky girl» som Sophie Elise, vil du antakelig bli skuffet. Gleden og lykken ligger ikke i perfekt hud, penger og en karriere. Tomheten, utilfredsheten og hulheten er der like fullt, kanskje enda sterkere.

Når drømmen blir realisert, og at man oppdager at man fremdeles er like tomhendt, har man som Peer Gynt avslørt livsløgnen. Om de heldige jentene hadde funnet fred og lykke, hadde de ikke trengt å manifestere og dokumentere sin egen lykke. Det er bare narsissisten som måler sin verdi i likerklikk, views og hits.

«Hvorfor er alle så uglade?» spør Arne Garborg. Hans svar er verdt å lytte til: «De skulle selv glede andre, så ble de glade». Kanskje er det ikke tanken som teller, men hva man gjør.