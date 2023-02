Barn blir klossete og syke av mye skjermbruk, Toppe!

Det haster å legge til rette for at unge får den aktiviteten som trengs for å ta vare på helse og utvikling.

Mina Gerhardsen Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Ole Petter Hjelle Lege og førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Norske barn ser stadig mer på skjerm, noe som gir grunn til bekymring. Ikke bare for hva som skjer på skjermen, men også for hva som ikke skjer.

For passive barn verken hopper, klatrer eller løper. Inaktivitet øker faren for alvorlig sykdom, og mye tid på skjerm bidrar til at altfor mange barn i Norge har dårlige motoriske ferdigheter.

For å snu denne utviklingen er det ikke nok å snakke med barna eller å orientere foreldrene. Nå må du og dine på banen, Toppe!

Tenk, barna våre i Norge ser mer på skjerm enn noen andre barn i Europa. Gjennomsnittlig sitter norske 9–16 åringer foran en skjerm, enten det er PC, mobil eller TV, i godt over tre og en halv time pr. dag. Det er omtrent én time mer enn gjennomsnittet i resten av Europa.

Gjennomsnittlig beveger de seg også altfor lite. Vi vet at aktivitetsnivået faller fra fylte seks år, og når de kommer litt opp i tenårene, er de stillesittende det meste av sin våkne tid. Dette får alvorlige følger for de unge, både nå og senere i livet.

Ole Petter Hjelle og Mina Gerhardsen er bekymret for at høy skjermbruk blant norske barn fører til svakere motorikk.

Så mange som ti prosent av norske barn sliter med motoriske ferdigheter. Det betyr at de for eksempel har problemer med å hinke, ta imot en ball eller knyte skolissen.

Det antas at en viktig årsak til dette er for mye stillesitting og lite aktivitet. Barna blir rett og slett klossete fordi de beveger seg og leker for lite.

Med sitt bidrag som tidstyv, er skjermtiden derfor med på å hemme barns aktivitet og den naturlige motoriske utviklingen. Og det å slite med motorikken, kan igjen skape dårlige ringvirkninger.

For dårlig motorikk er ikke noe som blir borte, eller man vokser av seg. Dårlige motoriske ferdigheter som barn bidrar også til utenforskap. Med dårlig kroppsbeherskelse er det lettere å sitte på sidelinjen enn å melde seg til laget når det skal spilles fotball eller stikkball.

Veien frem til jevngamles prestasjoner blir lengre og lengre. I tillegg vet vi at inaktivitet også øker risikoen for både hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, fedme, diabetes type 2 og dårlig mental helse, også for barn og unge. Inaktivitet og mange timers skjermbruk hos barn er skadelig både for den fysiske og psykiske helsen.

Helsedirektoratets anbefaling er at «Stillesittende aktivitet, som passiv skjermbruk på fritiden, som går utover sosial og/eller fysisk aktivitet, bør begrenses.» Det høres fint ut, men hvordan får vi det til?

Den avanserte teknologien er laget ene og alene for å holde unge i appen for å se enda flere videoer og spille enda flere runder. I tillegg er det et stort sosialt press fra omgivelsene og en forventning om å være på nett.

Vi vet at når en skal løse ulike helseutfordringer i befolkningen, så hjelper sjelden «en-til-beskjeder». Det er ikke nok å snakke med barna våre om at det ikke er sunt å tilbringe mange timer foran skjermen hver dag.

Det å tilby én time om nettvett på skolen, eller informere foreldre på et foreldremøte, holder heller ikke. Effekten av å bruke pekefingeren og be folk skjerpe seg, eller det å entusiastisk oppfordre til endring, er nemlig minimal. Slikt når i hovedsak bare de motiverte.

Det som derimot virker for å treffe alle våre barn og unge, er om myndighetene legger bedre til rette for å velge det som er sunt for helsen. Et godt eksempel på hvor virkningsfullt det kan være at myndighetene kommer på banen for å bedre folks helse, var innføringen av røykeloven i Norge i 1988.

Det å begrense stedene en kunne røyke, førte til mindre røyking og derav en bedre helse i befolkningen her til lands. Dette kan vi også gjøre mot inaktivitet.

Derfor, Kjersti Toppe, trenger vi at dere politikere igjen bretter opp ermene for befolkningens helse – denne gangen for barn våre, for fremtidens voksne. Det haster å legge til rette for at allerede dagens unge får den aktiviteten som trengs for å ta vare på helse og utvikling.

Vi trenger klare råd, samarbeid og felles retningslinjer for fellesarenaer som skolen. Og så trenger vi de gode alternativene. Skolegårder laget for aktivitet. Uteområder tilrettelagt for lek og bevegelse. Fysisk aktivitet i skolen hver dag. Fritid der alle har økonomisk mulighet til å være med i idrettslaget, speideren eller det som måtte lokke.

For vi kan ikke bare snakke om det vi ønsker mindre av, kjære barneminister. Vi må også snakke om det vi vil ha mer av for våre barns helse.