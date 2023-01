Vi trenger et fungerende helsetilbud for skeive

Helseministeren har nylig sendt en kraftig kuttbestilling til norske helseforetak. Jeg frykter at konsekvensen blir verst for de gruppene som sliter mest.

Særlig transpersoner har for dårlig tilgang på behandling utenfor Oslo, mener Katrine Nødtvedt.

Katrine Nødtvedt Bystyrerepresentant, MDG

Flere undersøkelser viser at skeive har dårligere helse enn resten av befolkningen, og rapporterer om både flere fysiske og psykiske plager. Her må både sykehus og kommuner ta ansvar for at ikke skeives helse forverres ytterligere i årene fremover.

25. juni 2022 ble Oslo og Norge rammet av et grusomt og dødelig terrorangrep. To mennesker ble drept, mange ble skadet, og enda flere rammet av frykt og traumer.

I etterkant har skeive organisasjoner etterlyst oppfølging fra helsevesenet, og blitt møtt med svar om at hver enkelt må oppsøke sin fastlege eller lokale DPS.

Dessverre er ikke det etablerte helsevesenet vårt i stand til å møte traumatiserte skeive på en god nok måte. Det trengs mer spisskompetanse på kjønns- og seksualitetsmangfold blant fastleger og psykologer, og det er naivt å tro at dette kommer av seg selv.

Derfor er det skuffende at regjeringen til nå ikke har satt inn ett eneste ekstraordinært tiltak for å sikre kompetent oppfølging av terrorofrene.

Situasjonen er særlig kritisk for transpersoner, som allerede led under et svært mangelfullt helsetilbud, før ekstrabelastningen med terrorangrepet kom på toppen.

I 2020 ble det innført nye nasjonale retningslinjer som skulle bedre situasjonen, men tre år seinere har omtrent ingenting skjedd.

Behandlingen skulle desentraliseres og tilgjengeliggjøres, men så langt finnes det ingen regionale tilbud som tilbyr kjønnsbekreftende hormonbehandling eller enkel kirurgi.

Flere er også redde for at de regionale sentrene i praksis bare blir et ekstra venterom i prosessen med å faktisk få behandlingen de trenger.

Også i Helse Vest har prosessen drøyd altfor lenge. Først i år er det konkrete planer om å opprette et tilbud, og enda er det uklart hva tilbudet i praksis skal inneholde.

Det trengs en tydelig og villet satsing på skeives helse, og helseministeren må sørge for at de regionale tilbudene til transpersoner faktisk blir opprettet, og tilbyr nyttig behandling.

Men kommuner har også både ansvar og mulighet til å bidra. I Bergen bør man følge eksempelet som er satt i Oslo, der kommunen drifter en egen helsestasjon for kjønn og seksualitet, med spisskompetanse på LHBTI-personers særskilte utfordringer.

På Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo vet skeive at de møter leger, sykepleiere, sexologer og psykologer som har kunnskap og erfaring med kjønnsidentitet, minoritetsstress og skeiv seksualitet.

Helsestasjonen tilbyr også lavterskel kjønnsbekreftende behandling i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer, som det eneste tilbudet utenfor Norsk behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens.

Både SV og MDG har tatt til orde for å bygge opp et liknende tilbud i Bergen, og i februar skal bystyret behandle et representantforslag om saken.

Jeg håper bystyret kan enes om viktigheten av et verdig og dekkende helsetilbud for skeive bergensere, og at vi slik blir bedre rustet enn vi var da terroren rammet regnbueminoriteten vår i fjor sommer.