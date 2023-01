Hodeløs Tiktok-holdning fra justisministeren

Nå bør alarmklokkene ringe for fullt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl har ikke svart på om hun har brukt den kinesisk-eide appen Tiktok på sin jobbtelefon.

Ane Breivik Leder Unge Venstre

Den kinesisk-eide appen Tiktok har vært installert på justis- og beredskapsministerens tjenestetelefon. Nå bør alarmklokkene ringe for fullt.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl opprettet i september en profil på den kinesisk-eide mobilapplikasjonen Tiktok. Der delte hun et par såkalte «vlogger» med publikummet. Og med det samme delte hun også en god del informasjon med det kinesiske kommunistpartiet.

For all del, det er alltid en risiko for at informasjon fra apper, sosiale medier og andre digitale tjenester kan samles inn og benyttes til formål som ikke er ønskelige. Men Tiktok skiller seg ut på grunn av den nasjonale etterretningsloven i Kina, hvilket forplikter internettselskaper til å gi fra seg data myndighetene forlanger.

Da Mehl først ble konfrontert med kritikk vedrørende Tiktok-bruken hennes, uttalte hun til KOM24 at hun hadde opprettet Tiktok for å «gjøre norsk politikk åpent og tilgjengelig for folk». Ironisk nok var det ikke åpenhet som rådet da hun ble spurt ytterligere om bruken av plattformen.

Det er en potensiell sikkerhetsrisiko å bruke Tiktok, mener Unge Venstre-leder, Ane Breivik.

Mehl ville for eksempel ikke stille i debatt på Dagsnytt 18 i september, og et helt panel ble sittende for å diskutere justisministerens Tiktok-konto uten justisministeren til stede.

Hun ville ikke svare på Høyres skriftlige spørsmål om hvorvidt hun hadde brukt Tiktok på tjenestetelefonen. Hun ville ikke svare Frp da de stilte spørsmål ved det i trontaledebatten. Og hun er den eneste statsråden som ikke har besvart Dagbladets henvendelser om eget Tiktok-bruk.

Nå har Dagbladet avslørt at justisministeren har hatt Tiktok installert på tjenestetelefonen. Mehl har altså frivillig valgt å gi informasjon til en kinesisk-eid app som det er god grunn til å mistenke at brukes til overvåking og etterretningsformål. Denne slepphendte, hodeløse holdningen er ikke akkurat betryggende når hun er ansvarlig statsråd for Justis- og beredskapsdepartementet.

Appen har nylig blitt bannlyst fra tjenestetelefonene til amerikanske politikere. I Sverige har statskanalen SVT forbudt sine ansatte å ha Tiktok på jobbtelefonen. Og i 2020 sendte Schibsted-konsernet ut en advarsel til sine ansatte om å ikke laste ned appen.

Med god grunn. For kort tid siden kom det frem at Tiktok har blitt brukt til å spionere på journalister i et forsøk på å avdekke kildene deres. Og informasjon om amerikanske brukere har gjentatte ganger blitt åpnet fra Kina.

Dette er den samme appen vår justis- og beredskapsminister har hatt på telefonen som hun får og gir masse informasjon på. Informasjon vi sannsynligvis ikke vil at det kinesiske kommunistpartiet skal ha tilgang til.

Mehl må gjerne påkoste seg en ny mobiltelefon for å fortsette å bruke Tiktok, men den rene tilstedeværelsen hennes bidrar til å legitimere en app der vi rett og slett ikke vet nok om hvor informasjonen vår går og hvem som får tilgang til den. Det rimer dårlig med ansvaret hun har som statsråd på justis- og beredskapsfeltet.

Hun skal ivareta vårt personvern. Men hun evner ikke engang sikre sitt eget. Forstå det, den som kan.