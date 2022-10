Takk til byens blomsterhandlere

Dere skal vite at det betyr enormt mye.

Fra venstre: Før og etter.

Anne Mette Normannsen Askøy

17. oktober hadde jeg et innlegg i BT til Bergens blomsterhandlere, med en bønn om å hjelpe med noen grønne planter på Haukeland universitetssjukehus, revmatologisk avdeling.

Heldigvis var det noen snille sjeler der ute som stilte opp, og nå kan vi nyte synet av grønt flere steder.

En liten skog av flotte, grønne planter møter deg nå på revmatologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus.

Leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og sykepleiere er fortsatt de aller, aller beste. Å være pasient på revmatologisk avdeling er ganske godt med så mye gode folk rundt seg.

Anne Mette Normannsen ba byens blomsterhandlere om hjelp, og fikk svar.

Men Lilli Jane ved Planterommet, Kristine på Plantasjen Åsane og Hilde på A. Jensen Blomsterhandel er også blitt mine favoritter.

Dere skal vite at det betyr enormt mye for både ansatte og pasienter her oppe, det dere har gjort. Dere har gjort en god gjerning og gledet mange mennesker. Så fra hele mitt hjerte: Tusen, tusen takk!