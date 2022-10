Boikott Kina, India og de andre vennene til Putin!

Når mange nok gjør dette, skjønner de kanskje litt.

Russlands president Vladimir Putin (fra v.), Indias statsminister Narendra Modi og Kinas president Xi Jinping.

Bjarne Larsen Gyldenpris, Bergen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Kjøp ikke varer fra Kina, India, Russland eller andre som ikke går imot denne motbydelige krigen mot Ukraina. Du har et valg om ikke å kjøpe noe fra disse krigshisserne.

Neste mobiltelefon du skal kjøpe, bør ikke være laget i Kina. Kjøp ikke noe på internett fra Kina. De truer selv med å ta Taiwan med makt.

Både Russland og Kina støtter opp om Nord-Korea. Et land som er fiendtlig ovenfor Sør-Korea og Japan. Tenk over hvilket land de skyter missiler over.

Nord-Korea er også et av de mest korrupte landene i verden. Alt går til eliten i storbyen, mens folk på landsbyen må slite, ja, virkelig slite og har ikke nok mat, vann eller annet. Landet er totalt underlagt en diktator som ikke skjønner hvordan vanlige folk ute på landsbygden lider.

Når du går i butikken, så sjekk hvor varen er produsert. Kutt ut varer fra land som støtter okkupasjonsmakten Russland. Her kan vi i Norge gjøre en forskjell.

Ikke kjøp biler fra Kina. Beklager til forhandlere, som selger biler fra Kina, om dere mister kunder og arbeidere. Men Norge skriker etter arbeidsfolk, så deres folk får nok arbeid et annet sted.

Biler og andre varer fra Kina, India og andre land som støtter Putin, bør forbys i Norge så lenge krigen i Ukraina fortsetter. Når mange nok gjør dette, skjønner de kanskje litt.

Vi alle har et valg. Mitt er å ikke kjøpe noe fra disse. Gjør som meg og boikott varer fra disse landene så lenge de ikke tar avstand fra krigen mot Ukraina.

No war against Ukraina. Ikke noe krig.

