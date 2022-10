Ingen kan dømmes uten lov – heller ikke russiske droneflygere

Frihetsberøvelse uten hjemmel er ikke bare ulovlig, men undergraver også de verdiene som Grunnloven skal sikre.

Statsminister Jonas Gahr Støre tar feil om russere som flyr droner i Norge, mener juridiske eksperter fra Universitetet i Oslo.

Christoffer Conrad Eriksen, professor; Anders Løvlie, professor; Nils Gunnar Skretting, universitetslektor; Torkell Sætervadet, stipendiat og Bård Sverre Tuseth, forsker Alle tilknyttet Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Den 19. oktober uttalte statsminister Støre: «Russere har ikke lov til å fly droner i Norge. Så hvis en russer pågripes for å fly droner, så skal vedkommende anholdes. Det har vi sett eksempler på nå, og det vil jeg si er bra. Det er en ny type trussel vi står overfor. Og den skal vi møte ganske kontant.»

Statsministeren tar feil om rettstilstanden. Grunnloven § 96 stiller krav om lov for bruk av straff. Straffebudene må utformes tilstrekkelig klart og gi presis veiledning om grensen for det straffbare.

Etter sikker praksis kan straff bare idømmes hvis det påtalte forholdet faller inn under selve ordlyden i straffebudet. Straffverdighet eller statens ønske om straff er ikke tilstrekkelig.

Den aktuelle bestemmelsen er sanksjonsforskriften § 19:

«Det er forbudt for alle luftfartøyer som drives av russiske luftfartsselskaper, herunder som markedsansvarlig transportør i avtaler om felles rutenummer eller reservasjon av kapasitet, eller for russiskregistrerte luftfartøyer, eller for ikke-russiskregistrerte luftfartøyer som eies, leies eller på annen måte kontrolleres av russiske fysiske eller juridiske personer å lande på, ta av fra eller fly over Norges territorium.» [vår kursivering]

Det som står her, fører ikke tankene i retning av mindre droner.

Dette er ikke et «luftfartøy» i juridisk forstand, mener innsenderne.

Det forskriften og EUs sanksjonsforordning omfatter, er registrerte luftfartøy, enten de er russiskregistrerte eller ikke-russiskregistrerte. Alminnelige usertifiserte droner verken kan eller skal registreres, og de faller dermed allerede av den grunn utenfor bestemmelsen. Selv om droner skulle anses som «luftfartøy» i sanksjonsforskriftens forstand, er de altså verken russiskregistrerte eller ikke-russiskregistrerte.

Den leksikalske betydningen av «luftfartøy» er svært vid og omfatter enhver innretning som bæres oppe i atmosfæren av luftens statiske eller dynamiske oppdrift. Ordet «luftfartøy» brukes imidlertid først og fremst om større innretninger som fly, helikoptre mv.

13. oktober skal den russiske mannen som er siktet for droneflyging i Ullensvang, ha lagt ut dette bildet av seg selv på Valle i Agder.

Det er den siste forståelsen av «luftfartøy» luftfartsloven bygger på. Droner er å anse som «innretninger som er bestemt til å bevege seg i luften, men ikke kan ansees som luftfartøyer», jf. § 15–1 andre ledd. For denne kategorien, hvor modellfly tradisjonelt inngår, får bestemmelser om luftfartøy i utgangspunktet ikke anvendelse.

Det at mindre droner og modellfly i utgangspunktet ikke anses som «luftfartøy», gjenspeiles i lovverket. Når aktiviteter i luften reguleres, blant annet i geografisk angitte flyforbud, slås det uttrykkelig fast når forbud også skal ramme modellfly, altså droner. Et eksempel gir forskriften om restriksjonsområder over fengsler som gjelder «all luftfart inkludert ubemannet luftfartøy og modellfly» (vår kursivering).

Forhistorien til sanksjonsforskriften § 19 tilsier også at bestemmelsen må forstås i lys av den normale betydningen av «luftfartøy» i norsk rett. Med hjemmel i nettopp luftfartsloven vedtok Luftfartstilsynet 28. februar 2022 en bestemmelse som i det vesentlige har samme ordlyd som gjeldende bestemmelse i sanksjonsforskriften § 19.

Utgangspunktet for å vurdere rekkevidden av denne opprinnelige bestemmelsen må dermed være luftfartslovens luftfartøybegrep, som ikke omfatter mindre droner. Det er ingen holdepunkter for at overføringen til sanksjonsforskriften skulle innebære en endring i bestemmelsens rekkevidde.

Etter det EU-rettslige regelverket som ligger til grunn for sanksjonsbestemmelsen, er det ikke forbudt for russere å bruke mindre droner. Det kan hevdes at EUs sanksjonsforordning har et videre begrep om luftfartøy enn den norske luftfartsloven, men heller ikke i EU skal usertifiserte droner registreres. Mindre droner som ikke skal sertifiseres, faller derfor uansett utenfor anvendelsesområdet for EUs sanksjonsregler.

Og i lanseringstalen, da den aktuelle sanksjonsbestemmelsen ble vedtatt, pekte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på at siktemålet var å begrense flytrafikk, herunder oligarkenes privatfly. For øvrig må den norske sanksjonsforskriften uansett praktiseres innenfor rammen av Grunnloven § 96 og kravet om at straff krever hjemmel i norsk lov.

Det er ikke hjemmel for at enhver russer kan «pågripes» og «anholdes» alene på grunn av droneflyging i Norge. En annen sak er at det er forbudt, både for russere og andre, å bruke droner på måter som krenker eller truer Norges selvstendighet, sikkerhet eller andre nasjonale interesser.

Frihetsberøvelse uten hjemmel er ikke bare ulovlig, men det undergraver også de demokratiske, rettsstatlige og menneskerettslige verdiene som Grunnloven skal sikre. Når nye trusler melder seg er det ikke bare viktig å møte dem kontant. Truslene må ikke bekjempes med midler som svekker de verdiene som vår sikkerhet skal ivareta.