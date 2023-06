Takk for at du så meg

Jeg kommer aldri til å glemme den varmen.

Et varmt smil fra en fremmed gav Anette en god følelse i hele kroppen.

Anette Johnsen Askøy

Når vi snakker om kjærlighet, er det mange som tenker på parforhold. Denne historien handler om kjærlighet og omsorg overfor helt fremmede som vi går forbi i løpet av en dag.

Det var helt i slutten av november 2022. Jeg satt på en benk rett utenfor julemarkedet som nettopp var åpnet. Jeg gråt for meg selv, og det kom noen skikkelige hulk innimellom. Alle menneskene som gikk forbi så rart på meg, men fortsatte å gå. De tenkte nok at jeg var en raring.

Sannheten derimot, er at jeg var innlagt mot min egen vilje på en psykiatrisk avdeling, på grunn av en alvorlig depressiv episode. Selv om tvangsinnleggelser har reddet mange liv, inkludert mitt, så er det fortsatt svært vanskelig.

Det de fleste ser som på en selvfølge, retten over eget liv – blir du fratatt. Du bestemmer ikke lenger over livet ditt, noe som kan være en ekstrem påkjenning.

Jeg satt på benken alene fordi jeg hadde stukket av fra avdelingen. Jeg orket ikke å forholde meg til rammene noen hadde bestemt for meg. Jeg følte meg alene og hjelpeløs og var nettopp ferdig i telefonen med avdelingen. Vi kom til en slags enighet, og jeg ventet på å bli hentet. Hele kroppen min var preget av min indre smerte.

Det satt en dame ikke så langt unna meg. Hun gikk inn på julemarkedet, men kom tilbake. Jeg husker ikke helt hvordan hun så ut, men hun var en vakker kvinne. Hun ventet på bussen, og da den var på vei til å stoppe, gikk hun bort til meg. Hun tok meg forsiktig på skulderen.

Etter at vi fikk øyekontakt, tok hun frem en stor kjærlighet på pinne formet som et hjerte. Hun ga meg den og sa «everything will be OK in the end». Hun ga meg et varmt smil i det hun snudde seg for å gå inn på bussen. Jeg satt igjen med en veldig god følelse i hele kroppen.

Dette er kjærlighet.

Hvis du som ga meg denne, noen gang skulle lese dette, tusen takk. Jeg kommer aldri til å glemme den varmen.