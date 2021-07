Mytespinning om rasisme og terror i Norge

Virkelighetsbeskrivelsen til Irgens er i beste fall tvilsom.

På bildet: forsvarssjef general Eirik Kristoffersen under årets Pride-markering. Foto: TERJE PEDERSEN / NTB

Torbjørn Andersen Olsvik

Ole Irgens mener vi ikke har lært noe av 22. juli, for i så fall ville vi «kunne se at toleransen har blitt større, fremmedfrykten mindre, rasismen på vikende front. Men det blir jo ikke bedre, bare verre. Både i Norge og i verden rundt oss». Er det virkelig så galt fatt?

Knapt noe samfunn i verdenshistorien kan oppvise større sosial aksept for mangfold eller bedre beskyttelse av minoriteter enn Norge anno 2021. Regnbueflagget har nettopp vaiet over det ganske land, og menigmann, politikere, bedrifter og institusjoner prøver krampaktig å overgå hverandre i sin støtte til Pride og «mangfoldet».

Midt i en pandemi med forbud mot folkeansamlinger kan tusenvis samles i norske byer for å vise sin ukritiske tilslutning til BLM-bevegelsen. Hvis én blant tusenvis av tilskuere på fotballkamp kommer med rasistiske tilrop, er det en nasjonal begivenhet.

Bildet er fra BLM-demonstrasjonen på Festplassen i juni 2020. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Statistisk sentralbyrå undersøker årlig nordmenns holdninger til innvandrere og innvandring, og de siste årenes resultater oppsummeres slik: 2017: «Mer innvandrervennlige holdninger». 2018: «Mindre skepsis til innvandrere i nærmiljøet». 2019: «Økt aksept for dagens flyktningpolitikk». 2020: «Økt tillit til innvandrere»

Irgens’ virkelighetsbeskrivelse er altså i beste fall tvilsom. Påstander eller antydninger om rasisme og hat sitter imidlertid løst, særlig hos dem som angivelig vil stoppe hatretorikk. For Norges vedkommende tar Irgens «det enorme politioppbudet som er nødvendig» ved 22. juli-markeringene som et tegn på alt «hatet».

Jeg har aldri hørt om utilbørlig eller hatefull opptreden ved noen slik markering. Hva gjelder internasjonale forhold, anfører Irgens at nesten halvparten av velgerne i USA støtter en «rasist», og at 20 prosent av svenske velgere foretrekker «et nynazistisk fundert parti». En mer rasjonell forklaring er at de fleste av disse velgerne med god grunn er oppriktig bekymret for de mange negative konsekvensene av ikke-vestlig innvandring.

Irgens fortsetter: «Det ytre høyre, både i Norge og i verden ellers, liker å fremheve muslimsk ekstremisme som den største trusselen mot vår sikkerhet. Men de siste ti årene er mange store terrorangrep blitt utført av høyreekstreme og innvandringsmotstandere.»

En mer sannferdig fremstilling av virkeligheten ville vært denne: Mange som burde vite bedre, både i Norge og i den vestlige verden ellers, liker å fremheve høyreekstremisme som den største trusselen mot vår sikkerhet. Men de siste ti årene er utallige store og små terrorangrep blitt utført av muslimer. Den som tillater seg å påpeke dette åpenbare faktum, tilhører imidlertid «ytre høyre».

Irgens skriver, som sant er, at 22. juli-terroren var et politisk angrep. Han vil derfor at vi må «ta fatt i holdningene som ligger bak terroren». Irgens’ tekst kan vanskelig leses på en annen måte enn at det helst er høyreekstrem terror han er bekymret for. Siden han samtidig gjør et poeng av å bagatellisere islamsk terror, er det relevant å minne om hvilket miljø i Norge som produserer i særklasse flest terrorister.

Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Dessuten er det faktisk slik at de eneste i Norge som systematisk utsettes for politisk vold, er en marginal gruppe som i en lite tiltalende, men egentlig nokså harmløs form kritiserer islam. Svært få forsvarer dem eller tar til orde for et oppgjør med holdningene som ligger til grunn for denne forfølgelsen.

Det er heller ikke mange som synes urolige over de i norsk sammenheng helt eksepsjonelle angrepene på politiet som har ledsaget «antirasistiske» motdemonstrasjoner mot Sian, for eksempel i Bergen i fjor.

Irgens advarer til slutt mot «skadelige fiendebilder og uansvarlige krisemaksimeringer». Der kan jeg si meg 100 prosent enig.