Herrefred, så vanskelig det skal bli å kutte i statens utgifter fremover.

Politiske kommentatorer kappes hvert år om å påpeke at det brukes for mye penger på statsbudsjettet. De samme mediene er ikke like flinke til å skrive kritisk rundt kuttene når de først kommer.

Det foreslåtte kuttet til folkehøyskoler er et godt eksempel. NRK rapporterte fra en stor demonstrasjon foran Stortinget denne uken. Rasende, taktfaste rop ljomet over Eidsvolls plass: Nei til kutt! Nei til kutt! Nei til kutt!

Hva var kuttet de demonstrerte mot? Folkehøyskolene får 25 millioner mindre, ned fra 855 millioner til 820 millioner. Kuttet gjaldt støtte til korte kurs, som f.eks. bridge, meditasjon og linedance. Flertallet av kursdeltakerne er over 50 år.

Ærlig talt: Hvis man ikke kan kutte i dette, kan man ikke kutte i noe.

Saken viser at den politiske kostnaden av selv små og fornuftige kutt kan være skyhøy.

Grunnen er todelt: For det første vil kutt alltid overskygge andre økninger. Selv om det fortsatt gis svimlende 11 milliarder skattekroner til ulike organisasjoner – 120 millioner mer enn i fjor – stemples regjeringen likevel som en «fiende av frivilligheten». Et annet eksempel: Selv om det er foreslått å bruke så mye som 43 millioner mer på rettshjelp til mindreårige og umyndige personer, er det kuttet på 15 millioner til rettshjelpsorganisasjoner som stjeler alle overskriftene.

Olav Olsen

Den andre grunnen er at kutt er uhyre vanskelig å forsvare når man kun tar for seg den enkelte person eller organisasjon som rammes – og ikke ser hele bildet. Jeg ble nylig kontaktet av en ansatt i en frivillig organisasjon. Hun mente, ikke overraskende, at det foreslåtte kuttet til akkurat hennes organisasjon var et dårlig kutt. Dette var jo penger til en god sak? Jeg kunne selvsagt ikke være uenig i det. De aller, aller fleste pengene går jo til gode mennesker med gode saker.

Men statsbudsjettet kan ikke være en popularitetskonkurranse. Tilskuddene til et stadig større organisasjonsliv kan ikke vokse inn i evigheten. I de siste årene har de opplevd en ganske betydelig vekst. Noen ganger må faktisk organisasjonslivet regne med noen kutt.

Dessverre vil mange fornuftige kutt aldri bli noe av likevel. Dramaturgien i høstens budsjettforestilling vil bli omtrent slik: Politikerne som har foreslått kutt vil stemples som smålige. Politikerne som vil reversere kuttet er de tapre ridderne som løfter sverdet og rir inn i kampen for den gode sak. Til slutt kan de sole seg i glansen over å ha reddet dagen. At pengene hentes fra andre, minst like gode formål, vil aldri komme frem.

Så vil noen si: Man kan jo droppe skattekutt i stedet! Og slenge på det rituelle «for de rikeste»-vedhenget, for å føle seg moralsk uangripelig. Det er bare to problemer med dette utslitte universalargumentet til venstresiden: 1) Skattekuttene er et resultat av et tverrpolitisk skatteforlik. Futten har gått litt ut av skattedebatten, rett og slett. 2) Skattekuttene utgjør ca. 0,2 % av statsbudsjettet. «Dropp-skattekutt-til-de-rikeste»-kortet kan dermed ikke brukes særlig mange ganger.

Da står man igjen med realitetene: Skal noen få mer, må andre få mindre. Det er en vond og vanskelig øvelse som opposisjonen galant kan hoppe over hvert år.

Junge, Heiko / NTB scanpix

Det trenger derimot ikke journalister å gjøre.

Her er noen spørsmål som bør stilles til alle som raser mot kutt: Hvor skal pengene hentes fra? Er det mulig å få mer ut av midlene man allerede får? Er det en statlig oppgave å finansiere dette? Er det i det hele tatt et kutt – eller er det heller snakk om at man får mindre økning enn man forventet å få? Altså et forventningskutt? Kommer virkelig alt til å gå så hakkende gale i samfunnet dersom akkurat dette kuttet gjennomføres?

Ingenting er mer behagelig for en politiker enn å sole seg med skattebetalernes penger. Og for all del: Det skal politikere gjøre innimellom. Det er jobben vår å bruke penger på en (fortrinnsvis) fornuftig måte. Men det er også jobben vår å kutte når det trengs. Kutthysteriet bør derfor møtes med litt mer is i magen fra politikere, og litt flere kritiske spørsmål fra journalister.

Ellers vil kutt bli politisk umulig. Og kommentatorer vil fortsatt måtte skrive i flere år fremover: Politikerne bruker for mye penger.