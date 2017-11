Å tvangssende barna til et sted der islam ikke praktiseres på en god måte kan ødelegges barnas fremtid.

To somaliske ungdommer er blitt utsatt for brutal inhuman behandling og vold i en koranskole i Somalia, ifølge en reportasje i NRK 8. november. Barna forteller om dramatiske hendelser, om foreldre som er blitt lurt, og foreldre som har reist med barna til Somalia uten å forklare hvor de skal og hvorfor de skal dit. Og det selv om både barn og foreldre vet at det ikke er trygt nok å dra tilbake til Somalia nå. Denne saken har skapt en enorm debatt både i offentligheten og de somaliske miljøene i Norge.

Etter mitt syn er det uakseptabelt og uansvarlig at en forelder sender barnet sitt til et sted der de vet at det ikke er trygt å være, og samtidig forlater barna på en skole eller et sted de ikke kjenner. Samtidig forstår jeg at foreldrene ønsker at barna skal lære og praktisere sine røtter, at barna skal lære om islam og Koranen.

Foreldrene har en forståelse av at islam ikke legitimerer vold, tortur eller barnemishandling, så de tror at barna er på et fredelig og lærerikt sted. Det er mange koranskoler i Somalia, men den skolen som barna forteller om i NRK-dokumentaren, er ikke en type koranskole vi kjenner til i Somalia fra før.

Somaliske ungdommer som er født og oppvokst her i Norge, bør ikke lenger tilhøre somaliske miljøer i Somalia, og holdningen til foreldrene deres bør være at den unge hører til i Norge, ikke opprinnelseslandet.

Om foreldrene eller de unge er opptatt av religion og kultur, holder det at de praktiserer det her. Barn blir påvirket gjennom oppdragelsen og omgivelsene, så hvis du som forelder praktiserer de verdiene som du tror er best, kan dine barn også være gode norske muslimer, kristne eller jøder. Men å tvangssende barna til et sted der islam ikke praktiseres på en god måte kan ødelegges barnas fremtid.

Det er faktisk ikke lett for vanlige foreldre å forstå hva konsekvensene kan bli. Men det hjelper ikke at politikere i Norge dramatiserer, generaliserer og skaper uro og redsel i de muslimske miljøene. Det hjelper ikke at de bruker dette for å nå sine politiske mål.

Det viktigste er å finne gode og rettferdige løsninger. En av løsningene kan være å utdanne flest mulig foreldre, slik at de kan de ta gode beslutninger for sine barn. Da kan vi unngå at foreldre sender barn til et sted de ikke kjenner fordi de mangler kunnskap. Derfor er det bare veiledning og utdanning som kan hindre at denne galskapen skjer.