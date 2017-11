Tida er definitivt inne for å tetta lønnsgapet som har vore stabilt sidan 2000-tallet.

Lønsgapet på 15 prosent i arbeidslivet som er mellom kvinner og menn, må ha hovudfokus i lønsoppgjeret 2018, seier Kristeleg Folkeparti Kvinner i Hordaland. Tida er definitivt inne for å tetta gapet som har vore stabilt sidan 2000-tallet. Tala frå Statistisk Sentralbyrå viser at lønsgapet i privat sektor er litt større enn i offentleg sektor.

Det er kvinnene som til no har tapt lønnkampen og det er på tide at partane i arbeidslivet som forhandlar om lønsutviklinga i landet, tek ansvar og nullar ut lønsgapet. I 2015 var Norge nummer sju på lista over lønnsgap i Europa (EU 27). Beste var Italia, deretter Luxenbourg,

Romania, Belgia, Polen, Sverige, Lithauen, Spania og så kom Norge. Dette viser at vi har litt å strekka oss etter for å betra likelønsmålet vårt, og den prosessen må intensiverast i lønsoppgjeret for 2018.

I NOU 2008: 6 Kjønn og lønn. Fakta analyser og virkemidler for likeløn, står det at lønnsgapet i Norge er eit resultat av eit kjønnsbasert næringsliv og at mange kvinner vel deltidsstillingar. Mykje er det same som i 2008, men vi opplever eit generasjonsskifte kor unge kvinner i større grad vel heile stillingar framfor deltid. Kvinner taper lønnsmessig på å få barn, og sakkar akterut i denne perioden av livet når det gjeld løn. Det må leggjast til at kvinner satsar meir på utdanning enn menn, og representerer såleis svært kompetent arbeidskraft som landet treng.

Sjølv om kvinner er velutdanna og dyktige og utgjer 50 prosent av arbeidsstyrken i landet, tener dei i gjennomsnitt 15 prosent mindre enn dei ville med eit rettferdig lønssystem. Kvinner taper også når det gjeld leiande stillingar, som styreleiarar eller representantar i styrer. Dette er det ingen grunn til.

Likestillingslovens § 5 pålegg arbeidsgjevar å løna kvinner og menn på same måte utan omsyn til kjønn. Loven seier at «kvinner og menn i samme virksomhet skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi».

Difor må lønsoppgjeret i 2018 verta eit likestillingsoppgjer der kvinner vert prioritert, lønsgapet vert redusert og lik løn for arbeid av lik verdi vert framforhandla.