Fastlegetiltakene i Bergen har effekt

Vi anerkjenner samtidig at utfordringen ikke er løst.

Ap-byråd Ruth Grung mener man må tilrettelegge for større fastlegekontor.

Ruth Grung Byråd for helse og omsorg i Bergen kommune

Det er krevende og sårbart å miste fastlegen sin. For mange har fastlegen vært en trygghet gjennom mange år. Verdien og helsegevinsten av å ha en fastlege er ubestridt. Fastlegene er selve bærebjelken i helsetjenesten vår.

De viser vei i systemet og sørger for riktig og god behandling og oppfølging. De kjenner pasientene sine og bidrar til fornuftig bruk av knappe helseressurser.

De siste årene har vi både lokalt og nasjonalt hatt en krevende situasjon med å rekruttere å beholde den viktige kompetansen.

I en kommentar i Bergens Tidende 13. mai fremstiller kommentator Gerd Tjeldflåt det som Bergen kommune har sittet stille i båten, fremfor å forsøke å bedre situasjonen i fastlegeordningen. Det kan ikke stå uimotsagt.

Vi ser nå en ny generasjon leger. Leger som ønsker å i større grad balansere familieliv og fritid med jobb. Tiden for lange pasientlister og solopraksiser er forbi. Derfor har vi de siste årene tatt flere grep i Bergen.

Årlig gir vi 15 millioner til rekrutteringstiltak utarbeidet i dialog med fastlegenes tillitsvalgte. Fastlegene får nå blant annet kompensasjon ved fravær på grunn av sykt barn, og ulike garantier og tilskuddsordninger. Vi støtter også opp om legesentre som ønsker å utvide kapasiteten.

Tiden for lange pasientlister og solopraksiser er forbi, skriver helsebyråd Ruth Grung (Ap).

Dette er bare noen av tiltakene som er innført i Bergen for å bedre situasjonen. Tiltakene har hatt effekt. I 2022 startet det åtte nye fastleger. Tilbakemeldingen er at tiltakene er treffsikre. Vi anerkjenner samtidig at utfordringen ikke er løst.

Vi må gjøre det mer attraktivt for nyutdannede å satse på allmennmedisin og bli fastlege. Vi må i større grad legge til rette for større fastlegekontor, og vi må sørge for at fastlegene bruker arbeidstiden mest mulig pasientrettet.

For å sikre alle innbyggerne en fastlege, må vi ha bærekraftige og godt forankrede tiltak som gjør det attraktivt å være fastlege. I Bergen er vi på god vei.