Behold norsk selvstyre!

MDG mangler forståelse for både klimapolitikk og EU.

Både i 1972 og 1994 landet pilen på Nei-flertall i norske EU-avstemminger.

Kjartan Moi Andreassen Leder Bergen Senterungdom og bystyrekandidat Senterpartiet

Man kan si mye rart om Oslo, men det er allikevel uforståelig for meg hvordan MDGs topp-politiker i byen kan mene at Bergen har mer til felles med yrkespolitikere og byråkrater i Brussel enn det vi har med våre egne landsmenn.

I BT 16. april forklarer Thor Haakon Bakke hvorfor Norge generelt, og Bergen spesielt, bør bli en del av EU. Han tror at både demokrati, klima og forsvar ville blitt bedre i EU.

Han tar feil om samtlige, tvert imot ville det blitt verre, og her er hvorfor:

Norge er medlem av Nato, verdens sterkeste militære forsvarsallianse. Store deler av Europa er allerede medlem, nå med også Finland og forhåpentligvis også snart Sverige.

Vi har det forsvarssfelleskapet Bakke ønsker gjennom Nato, og det flotte med Nato er at de ikke prøver å detaljstyre nordmenns hverdag på samme måte som EU.

Kjartan Moi Andreassen mener EU er en byråkratisk labyrint.

Bakke tror at et norsk EU-medlemskap vil stanse klimaendringer. Nøyaktig hvordan beskriver han ikke. EU kan straffe medlemsland med sanksjoner og bøter dersom de vil føre en egen klimapolitikk som kan begrense storfirmaenes handel med andre EU-land.

Det å være en pioner på dette feltet er derfor vanskelig i EU, ettersom vi må følge resten av kontinentet. Mange av Norges gode klimatiltak kunne vært ulovlig å gjennomføre når de bryter med EUs fire friheter – og raskt blitt forskjøvet med flere tiår dersom vi var EU-medlemmer.

Et eksempel er Norges initiativ til at FNs sjøfartsorganisasjon i 2011 kunne gjøre internasjonal skipsfart mer energieffektiv, og når vi samme år i OECD-rapporten «Environmental Performance Reviews: Norway 2011» får ros for å påvirke EUs miljøpolitikk i positiv retning, nettopp fordi vi ikke er med i EU.

EU er en byråkratisk labyrint uten like. Det er nesten kun yrkespolitikere på jakt etter en ny politiker-jobb som forstår hvor udemokratisk EU er, her skal jeg kort forklare hva det handler om:

EU styres av Det europeiske råd, som legger politisk hovedkurs for unionen. Norges representant her ville vært vår statsminister.

Liker du ikke vår statsminister? Ja, da er det ditt problem siden vedkommende også er den som ville utpekt Norges representant i EU-kommisjonen.

Dette er de eneste i EU som kan foreslå lover. Vil du at din representant i EU skal foreslå en lov? Ja, da får du håpe at du likte representanten statsministeren pekte ut, og at vedkommende deler ditt syn.

I tillegg har vi EU-parlamentet, hvor Norge ville fått cirka 13 av 705 seter. Det er litt mer mindre enn to prosent. Hvor mye får vi utrettet med det? Fint lite, men dersom parlamentet faktisk stemmer frem en lov som du liker, får du håpe at den ikke stanses av ministerrådet.

De er nemlig høyeste beslutningsorgan mellom toppmøtene i EU, og er lovgivende makt sammen med EU-parlamentet. De kan stanse lovene parlamentet vedtar – og består av hvert lands ansvarlige minister på området loven handler om.

Kort sagt: EU-parlamentet er det eneste folkevalgte organet i EU og kan ikke foreslå lover selv. Sett bort fra 13 av 705 parlamantmedlemmer ville du ikke hatt mulighet til å fjerne politikere som du er misfornøyd med, og du er prisgitt at regjeringen peker ut gode kandidater til resten av vervene.

Si nei til EU. I Norge skal vi ha norsk selvstyre, selvråderett og selvstendighet.