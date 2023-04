Nav for dei ressurssterke?

Færre Nav-kontor og redusert opningstid rammar dei som treng det mest.

Talet på Nav-kontor i Hordaland er redusert frå 40 til 27, skriv innsendaren.

Trude Brosvik Fylkestingsgruppeleiar, Vestland KrF

Debatt Dette er et debattinnlegg.

Sidan 2015 har tal på Nav-kontor i Hordaland blitt redusert frå 40 til 27, og opningstida er totalt redusert med 75 prosent. Det kjem fram i ei undersøking gjort av Vårt Land, og samanlikna med tal frå ei undersøking Fylkesmannen hadde i 2015.

Dette er langt unna det Stortinget hadde som målsetjing då dei oppretta Nav. Då var melodien at det skulle bli enklare for brukaren med ei dør inn til hjelpa.

I og med at dei kommunale sosialkontora er samordna med Nav, så er det etter kvart mange som ikkje har tilgang til saksbehandlaren sin. For den ressurssterke er det ikkje eit stort problem. Det er gode nettsider og relativt enkle løysingar for å få råd digitalt.

Som arbeidsgjevar opplevde eg det enkelt å få svar frå Nav. Men eg høyrer om fleire brukarar som verkeleg slit, og som utsett i det lengste å prøve å ta kontakt. Og vi menneske er ofte slik at jo meir vi slit, og eigentleg har bruk for hjelp, jo verre er det å be om ho, og å finne fram i hjelpe-jungelen. Derfor treng vi faktisk å treffe på eit menneske i den andre enden.

Kva så viss opningstida berre er fire timar i veka? Eller når kontoret ligg fem mil og to ferjer unna, slik det gjer for folk på Fedje?

Det er god grunn til å spørje kven Nav er til for; dei som treng hjelp, eller for dei som berre treng å fylle ut eit skjema. Offentlege tenester skal drivast effektivt. Men dei er der av ein grunn, nemleg for brukarane.

Kanskje må sosialkontora takast ut av Nav igjen, slik at i alle fall dei som er i den kategorien kommunane har ansvar for, får betre oppfølging.

Eg er samd med leiaren av Voss frivilligsentral som seier (til Vårt Land) at dette er ei uheldig utvikling som rammar dei svakaste. Og at det er eit samfunnsproblem at folk ikkje kan få snakka med ein kundebehandlar når dei treng hjelp. Nav er statleg styrt, men deler av tenesta er kommunal og bør absolutt vere ei sak inn mot lokalvalet i år.