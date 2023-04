Slik kan Torget bli mindre shabby

Vi bør vente til gravingen er ferdig, og så kan vi skape et fisketorg bergenserne blir stolte av.

Tiden med små boder på Fisketoget bør gå mot slutten, mener innsenderen.

Tom Greni Daglig Leder, Ricks Teater & Nattklubb og Zachariasbryggen Restauranthus

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg leser i BT at kommunen vil bruke penger på å bedre renommeet til Fisketorget.

Dette virker lite gjennomtenkt, all den tid den samme kommunen skal grave opp Fisketorget til infrastruktur i forbindelse med bybanen til Åsane, og det samme Fisketorget skal brukes som hovedvei gjennom sentrum i andre deler av utbyggingen.

Les også Byråden avlyser anleggsområdet på Fisketorget: – Det er noko ingen ønskjer

Med tolv faser av graving/bygging i sentrum kan hele arbeidet ta fem til ti år, og dessverre ligger Fisketorget an til å bli ferdig helt på slutten.

Da virker det rimeligere å bruke disse pengene på å få Fisketorget til å se pent ut når det en gang kommer i gang igjen.

Tom Greni mener tre ting på på plass for at Fisketorget skal bli bedre.

Da er det tre forutsetninger som må til for at Fisketorget ikke skal få det samme shabby uttrykket som det har i dag:

Kommunen må tillate fire til seks faste, ensartede installasjoner. Alt som er midlertidig og skal flyttes på, blir shabby.

Kontraktene må minst være av ti års varighet, slik at driverne får dekket investeringene sine.

Størrelse, funksjon og utseende må driverne og kommunen bli enige om. Det regner og blåser i Bergen. Dermed må bodene ha en tilhørende uteservering, med skjermvegger i glass og lamelltak, ellers vil det ikke være lønnsomt.

Slik så Fisketorget ut i fjor sommer. Bodene som er tegnet inn i forslaget til reguleringsplan, er for små, mener innsenderen.

Med et pent Fisketorg vil flere bergensere handle der. Men hovedtyngden av publikum vil være turister. Og de vil nødvendigvis måtte spise på stedet. Dermed må de nye bodene være godkjent for tilberedning av mat. Dette krever en viss størrelse.

For å komme videre fra dagens utskjelte Fisketorg, må man ta inn over seg realitetene. Bodene som er tegnet inn i forslaget til reguleringsplan, er for små og kan aldri bli lønnsomme. De vil dermed aldri bli bygget.

Undertegnede er fan av folkelivet Fisketorget skaper. Det går fint an å skape et Fisketorg bergenserne kan være stolte av. Men da må det politisk vilje og forståelse til.