Hvor mange bøker har dere hjemme?

Gode skolebibliotek for alle elever utjevner forskjeller.

Sunniva Andresdottir Vik oppfordrer Bergen kommune til å la seg inspirere av Øygarden, som fikk støtte til skolebibliotek.

Sunniva Andresdottir Vik Rødt-medlem og lektorstudent, Bergen

Da jeg gikk på grunnskolen, deltok vi i undersøkelser der hensikten var å kartlegge vår akademiske fremgang og våre utgangspunkt. Ett spørsmål som ofte ble stilt, og som jeg ikke skjønte før nylig, var: «Hvor mange bøker har dere hjemme?»

Hvorfor ble dette spørsmålet stilt? Svaret er komplekst, men trolig ble spørsmålet stilt fordi foreldre som har høyere utdanning, gjerne har flere bøker hjemme og oftere kjøper bøker til barna sine.

Videre vet vi at barn som har foreldre med høyere utdanning, ofte håndterer lekser bedre, mye fordi de har større mulighet til å nærmest få privatundervisning av foreldrene sine.

Fordi vi vet at foreldre har ulik mulighet til å hjelpe med leseferdigheter og inspirere til leseglede, er det desto viktigere at vi sørger for at alle skoler har et godt skolebibliotek. Et godt skolebibliotek er et viktig ledd i arbeidet med å utjevne forskjeller.

Om du lurer på hvor viktig en god bibliotekar kan være for en elev, så vil jeg at du skal tenke på boken og filmen om Matilda. Hadde ikke hun dratt til biblioteket og fått mulighet til å låne bøker, ville hun nok ikke fått utviklet sine ferdigheter på den måten vi er vitne til.

Selv om dette bare er fiksjon, understreker det hvor viktig det er at det på hver skole er en bibliotekar med kompetanse til å la leselysten blomstre hos elever fra ung alder.

Jeg har snakket med halvparten av alle fulltidsansatte skolebibliotekarer i Bergen kommune, og nå tenker du kanskje at det var mye jobb. Det var det ikke. Realiteten er at Bergen kommune kun har to fulltidsansatte skolebibliotekarer (på Hop og Olsvik skole), og jeg har snakket med én av dem.

Kommunen har ikke satset på skolebibliotekene, og forskjellene mellom skolene er store. På de beste skolene har de store bibliotek med nye bøker på bokmål, nynorsk og fremmedspråk, og en fulltidsansatt skolebibliotekar som kjenner skolen. Et slikt tilbud forblir en fjern drøm for elever ved andre skoler.

Innsenderen fikk selv leselyst i skolebiblioteket på barneskolen. På ungdomsskolen var det ikke et fungerende bibliotek.

Utdanningsdirektoratet lyser hvert år ut midler øremerket skolebibliotek, som kommuner kan søke om. Etter det jeg har skjønt, har Bergen kommune aldri søkt om disse midlene. Fristen for 2023 er 17. mars.

Jeg oppfordrer politikerne i byen vår til å prioritere et godt bibliotektilbud for elever på alle kommunens skoler. Ved å søke på Udir sine midler vil dette målet være ett steg nærmere virkelighet. Som kommune har vi hatt muligheten til å søke om midler fra utdanningsdirektoratet i flere år, men det har ikke Bergen kommune gjort.

Andre kommuner, som for eksempel vår nabokommune Øygarden, har fått innvilget støtte til skolebibliotek og laget en felles plan for skolebibliotek i kommunen for å sikre at alle skolene har et godt tilbud. Engasjementet i Øygarden bør inspirere Bergen kommune til å gjøre noe liknende.

Jeg er lektorstudent og skal bli lærer. Ironisk nok har jeg aldri vært den største lesehesten, men de gangene leselysten har vært på topp, var nettopp da jeg satt på skolebiblioteket på barneskolen. Da jeg gikk på ungdomsskolen, hadde vi ikke et fungerende bibliotek. Jeg vet ikke om det er derfor jeg ikke ble en lesehest, men det hadde vært enda en mulighet til å utvikle min leselyst og mine leseferdigheter.

Det burde ikke ha noe å si hva slags utdanning foreldrene dine har, eller hvilken skole du går på. Alle elever burde ha tilgang til et variert og godt skolebibliotek, med en heltidsansatt bibliotekar. For å få til dette trengs det en satsing på skolebibliotek i kommunen vår – kommunen må prioritere og søke midler fra Udir nå.