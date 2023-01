Bybanen er for dem etter oss, folkens!

Elin Sebjørnsen setter pris på Bergens kranglekultur, men nå mener hun det har toppet seg i bybane-diskusjonen.

Elin Sebjørnsen Bergen

Jeg elsker byen min! Bergen i grått pissregn, stiv kuling, og en som sier: «han va frisk i dag». De som hilser, og nyter sol og snø hele veien til Rundemanen.

Bergenserne som soler seg som ingen andre, og som heier på Brann, og klager på dommeren.

Jeg elsker at det i denne byen er en kranglekultur, og kjeftasmeller du kun finner her.

Jeg kjenner meg som ekte bergenser når vi – uavhengig av hva vi ellers mener, feirer verdens beste søttendes søttendes17. mai-feiring, og griner når buekorpsene trommer.

Nylig arrangerte Bergenslisten konsert på Ricks for å styrke arbeidet mot en bybanetrasé over Bryggen.

Kanskje vi kunne ledd av hele Bryggen, av Bybanen, stengte tunneler og butikker som ikke går. Vi kunne ledd av folk som ikke får drikke pils der de alltid har gjort det, og de som bruker «Nystemten» «Nystemten»«Nystemten» er Bergens egen nasjonalsang for å vise at de er mot «Åsanetrikken».

Men det har toppet seg nå.

Det later til å gå et hårfint skille mellom dem som tenker bærekraft, fremtid og kommende generasjoner, og dem som ikke skjønner mer enn her og nå.

Det var vel neppe byens intelligentsia som var samlet til konsert på Bryggen sist søndag, men dette provoserer likevel.

Å sammenlikne dette med politiske protestsangere i storformat à la Joan Baez og Bob Dylan, blir søkt. Likeledes å protestere på dette kunnskapsløse viset, som om det var «Dakota pipeline» «Dakota pipeline»Oljerørledningsprosjekt i USA. eller vindmøller i urørt natur som skulle bygges.

Bybanen er for dem etter oss, folkens.

I samme slengen bør vi stenge byen vår for all trafikk fra Skuteviken til Møhlenpris.

De som er så tung i sessen at de ikke kan gå det stykket, har desto større grunn til å gjøre det.

Ja til bompenger, og mens vi er i det: gratis kollektivtransport til alle.

Er det så viktig med konserter og utepils, ja, så finnes det plenty av muligheter i en bilfri by.

Det vil bli hundre ganger finere på Bryggen etter utbyggingen, og når vi sitter på gamlehjemmene, kan vi se åpningen direkte på TV!