Sunn skjermbruk er også folkehelse

At skjermbruk stel tid og konkurrerer med barns tid til fysisk aktivitet, er sjølvsagt ein fare.

Aktivitetsnivået hos barn er for lågt, skriv barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Kjersti Toppe Barne- og familieminister

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Mina Gerhardsen og Ole Petter Hjelle skriv i Bergens Tidende 20. februar om skjermbruken til barna.

Dei meiner at det hastar med å legge til rette for at unge får den aktiviteten som er naudsynt for å ta vare på eiga helse og utvikling, og etterlyser at eg og dei andre i regjeringa «kjem på banen».

Det er eit faktum at aktivitetsnivået hos barn er for lågt, og at det særleg gjeld dei eldste barna. Dette er noko regjeringa tar på alvor. Vi arbeider no med ei ny folkehelsemelding. Der vil tiltak for auka fysisk aktivitet hos barn og unge vere ein viktig del.

Barn og unge har ikkje eit «digitalt» liv som er åtskilt frå det vanlege livet. Barn og unge er digitale heile tida. Det er mykje positivt, men det er også farar ved dette. At skjermbruk stel tid og konkurrerer med barns tid til fysisk aktivitet, er sjølvsagt ein fare.

Les også Det er så mye digitalt uvett i skolen

Reklamepress i sosiale medium retta mot barn og unge er ei anna utfordring. Åtferdsbasert marknadsføring gjer at unge gutar får reklame for proteinpulver, og unge jenter får reklame for krisemedisin i sine sosiale medium. Person- og forbrukarvernet til barna er difor eit anna problem ved det digitale livet til barna.

Barn og unge kan bli utsett for mobbing og utestenging, men også alvorleg kriminalitet på nett. NRK fortalde i januar om at barn frå 8–10-årsalderen vert manipulerte til å sende nakenbilete av seg sjølv til overgriparar. Dei får betalt i spelepengar.

Hemmelege Snapchat-kontoar gjer det vanskeleg for vaksne å oppdage. Politiet fortel at etterspurnaden etter overgrepsbilete av barn og unge er betydeleg. Det finst tilgang til appar og chatterom som foreldre knapt har høyrt om.

Les også Har sendt bekymringsmelding til foreldre ved Landås skole. Elever deler nakenbilder, rasistiske meldinger og «rater» hverandre.

Folkehelse handlar sjølvsagt om fysisk aktivitet. Men folkehelse handlar òg om mykje anna. Eg arbeider no med ei stortingsmelding om barns digitale kvardag. Det vil vere den første stortingsmeldinga i sitt slag i Noreg – og vil også ha betydning for folkehelsa.

Den blir fremma for Stortinget til neste år. Målet er at barn og unge skal vere trygg på nett. Barn og unge skal vernast mot skadeleg innhald og bruk. Barn og unge skal få god kunnskap om sunn skjermbruk. Det same gjeld foreldre og alle som arbeider med barn og unge.