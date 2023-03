Bufetats svanesang?

Det bør brenne et blått lys for Bufetats videre eksistens!

Geir Kjell Andersland mener tiden kan være inne for å legge ned Bufetat (Barne-, ungdoms- og familietetaten), etaten som har ansvar for det statlige barne- og familievernet.

Geir Kjell Andersland Jurist og politiker (V). Tidligere fylkesnemndsleder og regiondirektør i Bufetat.

Saken om 17-åringen som må sitte i fengsel fordi Bufetat BufetatBarne, -ungdoms- og familieetaten. ikke oppfyller sitt ansvar for å skaffe ham plass på en barnevernsinstitusjon, er dråpen som kan få begeret til å flyte over.

Bufetat, med sine fem regioner, har eksistert siden 1. januar 2004. Bakgrunnen var at staten overtok ansvaret for barnevernets andrelinjetjeneste fra fylkeskommunene.

Hovedoppgaven for andrelinjetjenesten er å:

Rekruttere og veilede fosterhjem (fra 2022 har kommunene overtatt veiledningsansvaret).

Sørge for det finnes tilstrekkelig med ulike typer barnevernsinstitusjoner når en kommune, som i saken om 17-åringen, har behov for en institusjonsplass.

Gi kommunalt barnevern faglig bistand generelt og i enkeltsaker. Bufetat har en bistandsplikt overfor barnevernet i alle landets kommuner.

Barnevernet er nærmest permanent i offentlighetens søkelys. Så langt i 2023 er det to saker som særlig har fanget oppmerksomheten:

Den ene gjaldt manglende oppfølging av fosterbarn. Gjennom en artikkelserie, som også omhandlet plassering av barn i ikke godkjente fosterhjem, manglende tilsyn med fosterhjem og liten rettssikkerhet for barna, avdekket Dagbladet at over 380 barn i Norge venter på fosterhjem. 175 barn har ventet i mer enn ett år. Det er en nasjonal fosterhjemskrise. Det er Bufetats ansvar å sørge for at det finnes et godt nok tilbud på fosterhjem.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) reagerte da Dagbladet avdekket at over 380 barn i Norge ventet på fosterhjem. Dette er Bufetats ansvar, skriver Geir Kjell Andersland.

Den andre saken gjaldt det tragiske dødsfallet til to jenter i Spydeberg. Jentene, som var tvillinger og i tenårene, ble funnet i en privatbolig, men bodde i en barnevernsinstitusjon. Det er Bufetat region øst som har ansvaret for institusjonen hvor de bodde.

Statsforvalteren har satt i gang granskning av de faktiske forhold i saken, så klare konklusjoner kan ikke trekkes ennå. Men uansett konklusjon, føyer denne hendelsen seg inn i den lange rekken av triste og kritikkverdige forhold som ulike rapporter har avslørt ved mange av landets barnevernsinstitusjoner.

Institusjonsbarnevernet i Norge har lenge vært i alvorlig krise. Tidligere fylkeslege Helga Arianson, som har ledet en rekke tilsyn ved barneverninstusjoner, uttalte i 2021 at barnevernsinstitusjonene har vært «direkte skadelig for mange av de barna som strever mest». Det er Bufetat som har det faglige ansvaret for institusjonsbarnevernet.

Det kommunale barnevernet har i årevis vært gjenstand for granskninger og tilsyn. I lys av både det selvstendige ansvaret og medansvaret Bufetat har for barnevernet, er det et tankekors at Bufetat derimot aldri har blitt grundig evaluert. Det bør barnemisteren nå raskt gjøre noe med.

Som del av en omfattende evaluering er tiden også moden for å vurdere om ikke barnevernets andrelinjetjeneste heller skal tilbakeføres til det fylkeskommunale nivået. Dette ble i sin tid foreslått av Hagen-utvalget som utredet aktuelle oppgaver for de nye fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen.

En tilbakeføring vil bety en demokratisering og desentralisering gjennom overføring av oppgaver fra statlig byråkrati til regionalt og folkevalgt nivå. Slik Bufetat lenge har skjøttet sine mest sentrale oppgaver, er sjansene store for at en «reversering» vil bety et forbedret barnevern.