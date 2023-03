Høyre ønsker et sterkt og godt offentlig helsevesen

Å engasjere private leger i en periode er bedre enn å ikke gi innbyggerne et tilbud.

Marit Warncke (til v.) og Christine Meyer mener fastlegekrisen uansett er i ferd med å skape en snikprivatisering.

Christine Meyer Byrådslederkandidat for Høyre

Marit Warncke Ordførerkandidat for Høyre

I et innlegg i BT 21. mars kommer Christine Ødegaard fra MDG med en rekke påstander om Høyres politikk for å løse fastlegekrisen. Hun kunne ikke vært lenger fra sannheten. Vårt eneste ønske er at alle innbyggerne i Bergen skal få et fastlegetilbud, og det nå – ikke om et ukjent antall år.

La oss slå det fast med en gang; Høyre ønsker et sterkt og godt offentlig helsevesen som sørger for at alle innbyggere får et godt helsetilbud. Fastlegeordningen er bærebjelken i dette systemet, og vi støtter helhjertet opp under at alle innbyggerne i Bergen skal ha sin egen fastlege.

Problemet i dag er at vi har en fastlegekrise som gjør at svært mange innbyggere i Bergen står uten fastlege.

De som står uten fastlege, har tre alternativer:

De kan la være å gå til legen og risikere å bli enda sykere. De kan oppsøke legevakten, det er jo fint at den finnes, men det var jo ikke legevakten var ment for. De kan velge å oppsøke et privat helsetilbud og da for egen regning.

Flere og flere velger det siste. I praksis betyr derfor fastlegekrisen en snikprivatisering, der flere og flere tvinges til å betale selv for helt basale behov som burde vært dekket av det offentlige. Langt fra alle har råd til å kjøpe seg privat helsehjelp. Med andre ord rammer dette de som har minst, hardest.

Høyres mener det offentlige har ansvar for å sørge for gode fastlegetjenester, og hvis det offentlige ikke klarer å levere tjenester til innbyggerne, ja, da er det de offentlige myndighetenes problem – ikke innbyggernes.

Det er vårt ansvar å sørge for at innbyggerne har fastleger, og hvis det betyr at vi i en periode, mens vi feier for egen dør, må engasjere private aktører, så er det bedre enn å ikke gi noe tilbud i det hele tatt.

Istedenfor å slå Høyre i hodet med useriøs retorikk, vil vi invitere MDG til bordet for å finne løsninger for hvordan Bergen kommune kan bidra til at alle innbyggerne får et fastlegetilbud.