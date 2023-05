Dere skylder velgerne et svar, Høyre

Skattekutt i den størrelsen Høyre legger opp til, betyr dårligere velferdstjenester til byens innbyggere.

Innsenderne anklager byrådslederkandidat Christine Meyer (bildet) og Høyre for å være utydelige om hvor de vil kutte.

Henrik Jorem Leder, Arbeiderpartiet i Bergen

Eva Steigen Politisk nestleder, Arbeiderpartiet i Bergen

En halv milliard kroner hvert år. Det er beløpet Høyre lover å bruke på å halvere eiendomsskatten i Bergen. Skattekuttet utgjør en betydelig del av kommunens samlede driftsbudsjett.

Da Christine Meyer deltok i Politisk kvarter i NRK P2 27. april, fikk hun spørsmål om hvordan hun og Høyre har tenkt å betale for dette skattekuttet.

Der var budskapet fra Meyer at det fikk de ta når de kom i byråd – og hun kom med noen uklare utsagn om klimaetaten, byarkitekten og noe om å «kutte i utkanten». Det hørtes ut som hun ber velgerne om en blankofullmakt.

Vi blir ikke så mye klokere av å lese Bergen Høyres valgprogram. Der står det at kuttet i eiendomsskatten skal finansieres gjennom «effektiviseringer og kutt i byråkrati».

Men det er ikke mulig å spare en halv milliard ved å fase ut arkitekturdebatt og grønne lunger – budsjettpostene til klimaetaten og byarkitekten beløper seg til småpenger til sammenlikning.

Skattekutt i den størrelsesorden Høyre legger opp til, betyr dårligere velferdstjenester til byens innbyggere.

Leder Henrik Jorem og politisk nestleder Eva Steigen i Arbeiderpartiet i Bergen mener Høyre ber om en blankofullmakt for å kutte.

Eldreomsorg er et godt eksempel. Høyre roper at de vil styrke kvaliteten i eldreomsorgen, før de hvisker at de har tenkt å gjøre det med mye mindre penger. Det går bare ikke opp.

I Høyres valgprogram står det svart på hvitt at de vil konkurranseutsette nye sykehjem og gjennomføre anbud på minst to eksisterende kommunale sykehjem.

Ifølge velferdsutvalgets rapport viser statistikk fra SSB at kommersielle aktører innen helsetjenester i gjennomsnitt har et lønnsnivå som ligger ni prosent lavere enn hos offentlige og ideelle tjenester.

Når vi allerede sliter med å rekruttere folk til å jobbe i velferdstjenestene, så vil ikke lavere lønn eller dårligere pensjon gi bedre eldreomsorg. Det sier seg selv.

Politikk er prioriteringer. Høyres store visjon for Bergen er å være motstandere av eiendomsskatten. Arbeiderpartiet vil ikke ha skattekutt i kommende bystyreperiode. Vi prioriterer eldreomsorg, barnehageplasser, idrettsbygg og skoler.

Det er bra at Høyre og Arbeiderpartiet skiller seg tydelig fra hverandre frem mot høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Men alle som søker makt i et folkestyre, skylder velgerne å si i klartekst hvordan de vil prioritere. Det er på tide å være tydelige, Bergen Høyre: Hvor kommer kuttene?