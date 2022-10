Et politisk tilbakeblikk

Mistilliten til byrådet handler om mye mer enn to enkeltsaker.

Rune Fjeld ledet det eksterne utvalget som i 2020 gav krass kritikk av barnevernet i ni av ti gjennomgåtte saker.

Marita Moltu Lokallagsleder Partiet De Kristne, tidligere varaordfører i Bergen

Byrådet i Bergen går av som følge av barnevernsskandalen. I forkant sa BT i sin leder at «den politiske overvåkingen av tjenesten er åpenbart blitt forsømt over lang tid. (…) De siste årene har det vært en urovekkende serie av røde flagg og knusende rapporter mot barnevernstjenesten i Bergen».

Jeg er helt enig i BT sin oppsummering, men tenker samtidig at BT med fordel kunne vært litt mer ydmyk i denne saken. BTs sjefredaktør Frøy Gudbrandsen ga i 2017 sterkt uttrykk for hva hun mente om granskingen av barnevernet. Hun mente den gang at bystyrets vedtak var en barnevernstabbe som i beste fall var meningsløs og i verste fall skadelig. Hva er hennes konklusjon i dag?

Det var dette vedtaket som ble til Fjeld-rapporten, som vi alle vet utfallet av. BT oppgir nå manglende oppfølging av denne rapporten som første begrunnelse for hvorfor de mener byrådet må gå av.

Forsømmelsene i barnevernet har fått pågå i årevis uten at byrådet har reagert, mener Marita Moltu, lokallagsleder i Partiet De Kristne i Bergen.

Årsaken til at vi fremmet forslaget i 2017 var at vi over lang tid hadde mottatt meldinger om alvorlig systematisk svikt og maktmisbruk i barnevernet. For å få styrket tilliten til barnevernet måtte vi se nærmere på den massive kritikken, og vi mente at det var på høy tid å ta grep for å forbedre systemet.

Vi var flere som varslet, så konstruktivt vi kunne, om hva som burde gjøres. Helsekomiteen arrangerte et barnevernsseminar i januar 2017, der blant andre tidligere barnevernssjef Tor Monsen fra Røyken kommune fikk presentere sine konkrete og gode resultater på feltet. Her burde byrådspartiene grepet sjansen og tatt imot gode råd fra noen utenfra med handlekraft og suksess.

Men et arrogant byråd ville verken lytte eller ta imot råd. Vi så da behovet for å gå videre med forslag om granskning av noen enkeltsaker. Det ble som kjent sterke reaksjoner både blant bystyrepolitikere, og fra BT da granskningen ble vedtatt 31. mai 2017.

Det er nå åpenbart at lite har skjedd i de påfølgende årene. Det er derfor spesielt å se at KrF nå støtter mistillit mot byrådet de selv var en del av inntil nylig. De har sågar i forrige periode hatt tre byråder på feltet, som overhodet ikke tok alvoret innover seg. De har selv sviktet de mest sårbare over mange år.

Mistilliten til byrådet handler om mye mer enn to enkeltsaker som Valhammer refererer til. Forsømmelsen har fått pågå i årevis uten at byrådet har reagert. De går av fordi de ikke har hørt den sterke alarmen som har gått i årevis. Det er mange flere skjebner vi ikke har hørt om i mediene, men de finnes.

Vi har sett alvorlige rapporter i årevis med påfølgende lovnader om opprydning fra de ulike byrådene. Tiltak og omorganiseringer med økning i budsjettet har ikke gitt resultater. Det er på tide å snakke om elefanten i rommet. Hva er den egentlige årsaken til problemet? Hva har virket og ikke virket?

Det haster med å få bygget et trygt system for at barn og familier kan få den hjelp som er nødvendig. Det er mulig å se suksess i barnevernet, hvis vi kan lytte til de som har lykkes før. Vi trenger sårt et bedre barnevern.

