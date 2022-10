For rike til å dele?

Regjeringen vil ikke dele en smule av ekstrainntektene.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) har redusert andelen av BNI til bistand i statsbudsjettet for 2023.

Ottar Mæstad Seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norge går så det griner. Tusenvis av milliarder triller inn i oljefondet. Ifølge nasjonalbudsjettet vil kongerikets inntekter være 64 prosent høyere i 2023 enn de var i 2020. Det er nesten ikke til å fatte hvor mye vi tjener nå.

Den viktigste årsaken er de skyhøye gassprisene. Prismekanismen er et godt redskap til å sikre balanse mellom tilbud og etterspørsel, men ubrukelig til å skape en rettferdig fordeling. Det ser vi et eksempel på nå. Landet som i utgangspunktet var rikere enn de fleste, tjener grovt, mens de fleste andre taper.

Men da er det kanskje rett og rimelig å dele litt? Vi pleier jo å dele én prosent av inntektene våre med de landene som har minst. Det skal vi vel fortsette med nå som vi tjener så fett?

Regjeringen vil ikke det. De vil ikke dele en smule av de store ekstrainntektene. Andelen som går til bistand, faller dermed til 0,75 prosent. Det blir lagt merke til internasjonalt. De siste årene har de fleste land opprettholdt eller økt bistanden, til tross for pandemi og økonomiske tilbakeslag. Nå reduserer Norge bistandsprosenten i takt med at vi er blitt rikere. Det tar seg ikke spesielt godt ut.

Ottar Mæstad er seniorforsker ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen.

Begrunnelsen fra regjeringen er en serie dårlige bortforklaringer.

Regjeringen peker på at det er press i økonomien og at vi må redusere pengebruken. Men mer til bistand skaper ikke press i norsk økonomi. Disse pengene skal ut av landet. Mottakerne vil være organisasjoner som Verdens matvareprogram eller det Globale fondet for bekjempelse av HIV, malaria og tuberkulose. Dette er store aktører så nå har svære udekkede finansieringsbehov.

«En krone er en krone, det er slik vi alltid har budsjettert», parerer utviklingsministeren. I så fall er det behov for å tenke litt dypere. Det er en overkommelig oppgave både for politikere og embetsverk.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Regjeringen er også opptatt av at vi ikke skal bruke for mye oljepenger. Dessuten har aksjeverdiene falt. Det stemmer, men tilførselen til oljefondet er så formidabel at fondet likevel forventes å bli rekordstort i 2023. Neste år er planen å bruke 2,5 prosent av verdien av fondet. Å øke bistanden til én prosent vil øke uttaket marginalt, til 2,6 prosent. Det er fortsatt langt under handlingsregelen på tre prosent.

Statsministeren har påpekt at vi må unngå store svingninger i bistandsbudsjettet. Det er et godt poeng. Gassprisene kommer til å falle igjen, og hvis vi følger énprosent-regelen slavisk, kan bistanden i kroner og øre falle kraftig litt frem i tid. Det gjør Norge til en uberegnelig partner og kan gi dårligere kvalitet og resultater i bistanden.

Men dette kan vi løse hvis vi vil. Vi trenger ikke gi alt med en gang. Vi kan fordele pengene over tid. Men vi bør straks gjøre det klinkende klart at vi vil dele også av det vi nå tjener på gassalg til Europa. Det har regjeringen så langt ikke gjort. I stedet har de foreslått av vi skal putte hele den enorme ekstrainntekten i vår egen baklomme.

For akkurat nå er vi visst for rike til å dele.