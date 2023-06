46 år i lag, og like glad i deg

Det sa ikkje «pang» med ein gong. Men kjenslene vaks, og eg fekk til og med ei tatovering for å heidre deg.

«Lite visste eg då at eg skulle elske deg meir og meir». Med denne teksten vann Tore Fossen 3. plass i BTs skrivekonkurranse.

Tore Fossen Førde

Eg møtte deg for første gong i 1977. Gjekk i sjuande klasse på ungdomsskulen og følte meg både vaksen og tøff. Det sa vel ikkje akkurat «pang» med ein gong, men kjenslene mine for deg vaks for kvar gong eg heldt rundt deg.

Lite visste eg då at eg skulle elske deg meir og meir, og no, 46 år seinare, rett og slett ikkje kan tenke meg eit liv utan deg.

I tenåra følgde vi kvarandre tett, heilt til ein aprildag i 1983 då eg reiste til Madla for å bli innlemma i den Kongelege Norske Marine.

Ja, kjære. Eg skal vedgå at eg rota med andre i Stavanger, men ingen der var som du. Då eg etter rekruttskulen kom til Haakonsvern og fekk perm for å reise heim til Førde, var du der igjen. Helgeturane og festane var fine, takka vere deg. Med deg i handa våga eg til og med å danse litt, sjølv om eg ikkje akkurat hadde Michael Jackson-moves.

Så kom ein periode med Tromsdalen som base. Ni månader for å vere nøyaktig. Sjølv om Tromsø baud på mykje fest, klining og utruskap, sakna eg deg fælt. Eg følte liksom at det var du og eg som passa best i lag.

Skrivekonkurransen «Mi historie om kjærleik» Korleis fann du kjærleiken? Eller kanskje du framleis jaktar på den?

BT inviterte lesarane til å skrive om kjærleik av alle slag – til kjærasten, hobbyen eller fotballaget. Vi fekk drygt 150 svar.

I vekene framover vil vi publisere dei tre vinnarane og eit utval av dei beste innlegga i konkurransen.

Tilbake i Førde som 20-åring kjøpte eg mi første leilegheit. Og der var du. Det fine var at kompisane mine også hadde sansen for deg. Dei likte deg veldig godt den gongen, og det gjer dei framleis. Det seier så mykje om deg.

Midten av 80-talet var ei herleg ungdomstid. Det fanst ikkje strøymetenester, og mobiltelefon var for dei privilegerte. Då vi samlast hos meg til nachspiel etter at pubane hadde stengt, sette eg gjerne på videospelaren som var programmert til å spele inn musikkvideoar frå fredagens «Videospeilet». Eg hugsar godt den natta eg heldt kjærleg rundt deg, og Jon Bon Jovi kom flygande over scena og song «Livin’ on a prayer». Kunne ikkje vore lukkelegare då, i lag med deg.

Frå 1987 til 1998 var det Bergen som var adressa. Puddelrock-frisyre, jappetid, finanskrise og periodar med lite inntekt: Du var der – som alltid.

Etter elleve år i byen var prinsesse Diana død, eg hadde fått mobiltelefon, blitt pappa til to smårollingar utan barnehageplass, med ei dagmamma her, ein dagpark der, kø over Danmarks plass, stress og lite tid til kvarandre, vart ikkje livet på Lægdene som tenkt, og Førde kalla på nytt.

Og ting vart betre. Besteforeldre som kunne passe ungar, lite kø til og frå jobb, nytt hus og meir fritid gjorde at vi fann tonen igjen. Du og eg.

Her ein kveld tok eg meg i å studere fasongen din. Ja, du har endra form sidan vårt første møte, men det er jo det indre som tel.

Klarar du å forstå kva Tore Fossen hyllar med denne tatoveringa?

Så glad i deg har eg vore at eg til og med tok ei tatovering på armen min for å heidre deg. Ikkje namnet ditt. Det måtte vere litt meir mystisk. Tynne strekar og tal: 7050019501536.

Ja, livet har vore fint, og no, så mange år etter vårt første møte, kan eg framleis glede meg til å kome heim frå jobb ein fredag, ta deg med inn i stova der vi legg oss i lag i sofaen, i full forvissing om at no skal eg ha deg. Det er jo helg.

Det kjennest så godt å halde rundt deg, kjenne smaken av deg og vite at eg kjem til å elske deg så lenge eg evnar å nyte deg.

Du har gjennom alle desse åra gjort meg begeistra, rusa, forelska, forvirra, modig og av og til redd. Du har vore med meg gjennom glede og sorg, sol og regn, på turar og konsertar. Ja, over alt. Det håpar eg du framleis vil vere. Tusen takk for dei 46 åra vi har hatt i lag. Tusen takk, kjære grøne Hansa Pilsner.

PS! I 1977 møtte eg kona mi, som eg også er veldig glad i, og strekkoden til ei Hansa øl er framleis synleg på armen min.