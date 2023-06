Surmaga frå BT

Omtalen av bybanemøtet på Stortinget er surmaga og kunnskapslaus.

Ti stortingsrepresentantar pluss eit koppel av rådgjevarar var på frukostmøtet om Bybanen. Det er eit godt besøkt møte, skriv Sveinung Rotevatn etter BTs artikkel.

Sveinung Rotevatn Stortingsrepresentant (V), Hordaland

Onsdag 7. juni hadde representantar frå Bergens-byrådet kalla inn til frukostmøte om Bybanen på Stortinget. Dette var eit prisverdig initiativ, og prisverdig nok var også Bergens Tidende til stades.

At saka BT skreiv om møtet hadde vinklinga «Få møtte opp på lobbymøte om Bybanen», synest eg derimot var surmaga og kunnskapslaust.

Det er mogeleg BTs utsende meiner ti stortingsrepresentantar pluss eit koppel av rådgjevarar er eit dårleg oppmøte. Men for oss som blir invitert til og går på ei rekke slike lobbymøte på Stortinget kvar einaste veke, er dette rett og slett eit svært populært og godt besøkt møte. Sjølvsagt vil alle lobbyistar ønske å kunne snakke åleine til alle 169 stortingsrepresentantar i plenum. Men det er faktisk ikkje slik ting funkar.

Her er nokre av dei som deltok på møtet, frå v. Kirsti Leirtrø (Ap), Odd Harald Hovland (Ap), Sveinung Rotevatn (V), Liv Kari Eskeland (H) og Henning Wold (H).

Dei færraste som kallar inn til slike møte, kan håpe på meir enn ei handfull møtande. Rett og slett fordi representantane er svært travle, og dei fleste parti har interne prioriteringar som tilseier at maks éin representant bør stille, av omsyn til den samla ressursbruken til partiet.

Det var representantar til stades frå tre ulike parti (inkludert dei to største), frå fem ulike valkrinsar, og frå dei to mest sentrale komiteane i denne samanhengen: Finanskomiteen og transportkomiteen. I tillegg var det sentrale samferdslerådgjevarar frå partigruppene til stades.

Eg vil gje byrådet ros for å bruke tid på Stortinget for å snakke om det aller viktigaste prosjektet for byen akkurat no. Eg vil gje BT ros for å vere til stades og dekke møtet. Og dersom BT møter opp på liknande møte i tida framover, vil dei nok kjenne seg langt meir åleine enn dei gjorde denne gongen.