Bybanens dødsspiral må brytes

Å kjempe for Bybanen føles som et stigespill: Når man har håndtert en utfordring, så oppstår det plutselig nye.

«Det trengs mer ærlighet på tvers av skyttergravene», skriver Thor Haakon Bakke om bybanespørsmålet.

Thor Haakon Bakke Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Det er ikke veldig god stemning for bybane til Åsane om dagen. Økte kostnader, sinte milliardærer og en lang rekke kulturmiljøinteresser som krever endringer.

Meningsmålingene har fanget opp motvinden. Det er en vond spiral som kan bety døden for Bybanen til Åsane om det ikke tas grep.

Stemningen påvirkes av ordskiftet, og jeg tror det trengs mer ærlighet på tvers av skyttergravene. Bybanen er Norges beste kollektivtilbud med de positive konsekvenser det har for sosiale forhold, klima, natur og byluft.

Samtidig: Det kreves mer bompenger, og byggearbeidet foregår der folk bor og driver næring.

For oss bybanetilhengere kan det å kjempe for Bybanen føles som et stigespill: Når man har håndtert en utfordring, så oppstår det plutselig nye, og man må begynne helt eller delvis på nytt.

For å komme i mål med Bybanen til Åsane må flere hindre overkommes.

Reguleringsplanen må vedtas

Bybanen vil gi Bryggen den fremtiden den fortjener, skriver innsenderen.

Uten plan – ingen bybane! Det vi vet fra før av, er at en tunnel i sentrum gir en uakseptabel risiko for verdensarven. Det er derfor ikke et alternativ.

Skal Bybanen til Åsane i min levetid, må den derfor gå i dagen. Men Bybanen vil også gi Bryggen en fremtid den fortjener, og det kan stadig tas flere grep som gjør oss enda tryggere på at verdensarvstatusen beholdes.

Planen har flertall i bystyret, og nye utfordringer besvares av fagfolkene.

Bygge i hagene til bergensere

«Bybanen har blitt bygget under Vestlandets travleste sykehus mens det har blitt gjennomført tusenvis av operasjoner», skriver Thor Haakon Bakke.

Interessant nok er ikke det største hinderet for Bybanen å få en vedtatt plan, men å få den bygget etterpå. Da jeg var seks år gammel, sprengte kommunen vekk skogen ved huset mitt. Steinspruten sto på vinduet i lang tid.

Trehytter ble erstattet med barneskole og fotballbane. Men bybaneprosjektet er både smartere og mer utfordrende: Den bygges i en bygd by, noe som sparer natur, men øker konfliktnivået.

Det blir kjipt for næringsdrivende som får dårligere tilgang til butikken sin. Det er kjipt for folk som må flytte fra hjemmene sine. Heldigvis er det midlertidig, og selvfølgelig får folk erstatning.

Bybanen har blitt bygget under Vestlandets travleste sykehus mens det har blitt gjennomført tusenvis av operasjoner. Så dette kan man få til. Men da må de folkevalgte i bystyre og fylkesting tåle å stå i det.

Økte bompenger

Finansieringen er ny Fløyfjelltunnel er høyst uklar og en utfordring for fremdrift i bybaneutbyggingen, skriver Thor Haakon Bakke.

Selv med reguleringsplan og vilje til å gjennomføre byggingen, så gjenstår fremdeles finansieringen.

Er det én ting vi må ha lært av bybanesaken, er det at de som styrer, må være ærlige om utfordringene. Bybanen til Åsane kommer til å koste i blod, svette, tårer og prioriteringer. Og ganske mye bompenger.

En del av oss mener jo at bompengene i dag er for lave, fordi trafikken fremdeles går opp på tross av alle de positive sidene ved redusert trafikk. Men jeg lar det ligge nå.

Slik det ligger an, er det ikke bybaneskinnene i seg selv som velter lasset, men skal Bybanen være byggbar, må Fløyfjelltunnelen oppgraderes og forlenges.

Kostnaden kan bli seks-syv milliarder. Dette har ingen avklart finansiering pr. i dag, og den mest realistiske løsningen å sette opp en ny bompengestasjon inne i Fløyfjellet.

Hvis halvparten skal dekkes lokalt, blir det fort over 50 kroner pr. passering i over 15 år. Dette kommer i tillegg til økningen som allerede er nødvendig fra 2024. Populært? Neppe. Lurt og nødvendig? Ja.

Sykkelveien er heller ikke finansiert, og staten sier nei til å betale. Den er så god for folkehelsen at den betaler seg selv ned etter hvert, men det pleier ikke å overtale bompengemotstandere som må punge ut.

Bybanen kan også delfinansieres med bompenger satt av til Nordhordlandstunnelen, men det er (forståelig nok) vanskelig både for Høyre og Ap, men også MDG-velgere. Ønskes flere gode prosjekter, må man være villig til å betale for det.

Politisk vilje av (bybane) stål

Vi har noen problemer som må løses, og Bybanen er det beste svaret, mener innsenderen.

Den største utfordringen til Bybanen ser derfor ut til å være ganske typisk: Skal den frem, må den prioriteres foran alt annet, og det kreves enorme mengder politisk vilje.

Sannsynligvis må partier som Ap og Høyre finne sammen om økte bompenger og prioritere Bybanen foran alle andre samferdselsprosjekter i Vestland.

Argumentene for er mange, og et godt kollektivtilbud er det enkelttiltaket som gir mest fornøyde innbyggere.

Skal dødsspiralen brytes og spillet om bane til Åsane vinnes, må politikerne begynne å argumentere redelig og godt for hvorfor kollektivtilbud er viktigst, og bedre enn for eksempel investeringer i motorvei.

Vi har noen problemer som må løses, som kø og forslumming, klimaendringer og naturkrise, og Bybanen er det beste svaret på disse utfordringene.

Kun ved å anerkjenne det, og kjempe for banen på tvers av de politiske skillelinjene, kan dødsspiralen brytes og spillet om Bybanen til Åsane vinnes.