Viktige velferdsordninger skal ikke settes ut på anbud

Ap vil bygge et system som gir bedre tilbud til den enkelte.

«I motsetning til Onarheim har vi ambisjoner for det offentlige tilbudet», skriver Espen Sørland (Ap) i sitt svar til Hilde Onarheim (H).

Even Sørland Fraksjonsleder for Ap i utvalg for helse og sosial

Hilde Onarheim hevder at Arbeiderpartiet svekker eldres rettigheter når byrådet foreslår å ta hjemmetjenesten tilbake i kommunal regi. Onarheim har som premiss at problemer kan løses bare ved å bytte leverandør. Det er for enkelt. I motsetning til Onarheim har vi ambisjoner for det offentlige tilbudet.

Vi ønsker å bygge et bedre system som gir et bedre tilbud til den enkelte. Nesten 80 prosent av de som mottar hjemmehjelp i dag, får tjenesten levert av Bergen kommune. Kommunen har lang erfaring med å levere tilrettelagt og god hjemmehjelp til innbyggerne våre.

Først og fremst blir det bedre for de eldre med kommunal hjemmehjelpstjeneste. Eldre er en sårbar gruppe hvor hjelpebehovet kan endre seg raskt. Da er vi avhengig av et tett samarbeid mellom tjenestene.

Dersom hjemmehjelpstjenesten leveres av kommunen selv, gir det bedre grunnlag for tett dialog med hjemmesykepleien. Da kan man i større grad tilpasse hjelpen ved behov.

Kommunal hjemmehjelp gir bedre grunnlag for dialog med hjemmesykepleien, skriver Even Sørland.

For Arbeiderpartiet er målet at Bergen skal tilby hele faste stillinger og gi gode arbeids- og pensjonsvilkår. Dette er bra både for de ansatte og for dem som mottar tjenestene. Ansatte som har det bra på jobb, gir bedre hjelp. Hele faste stillinger gjør også at de eldre ser kjente fjes når hjemmehjelpen kommer, det skaper trygghet.

Kommunen må bruke ressursene på det som er viktigst, nemlig det som skjer når de eldre får hjemmehjelp på besøk. Fellesskapsløsninger sikrer kvalitet, forutsigbarhet, og ikke minst at den enkelte selv har stor påvirkning på tjenestene i eget hjem.

Arbeiderpartiet er garantisten for å levere offentlige tjenester som er trygge og forutsigbare. Derfor mener vi at viktige velferdsordninger ikke skal ut på anbud.