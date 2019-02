Elevene trenger mer frihet

DEBATT: Skolen er laget for en gjennomsnittselev som ikke eksisterer.

MOTIVASJON: Jeg tror at kravet til allsidighet kan drepe motivasjonen til elever, skriver innsender. Foto: NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

Ingemar Stirling Gundersen Styremedlem, Bergen Unge Venstre

I mine øyne har norsk videregående skole et stort forbedringspotensial. Vi må slutte å forsøke å få alle elevene gjennom det samme systemet, og heller gi dem mer frihet og en skole som er mer tilpasset deres interesser og behov.

Noen ganger virker det som at den norske skolen er laget for en gjennomsnittselev som ikke eksisterer. Er du et vidunderbarn i realfag, kan dårlige karakterer i samfunnsfagene ødelegge veien videre - og motsatt. Kravet til allsidighet tror jeg kan drepe motivasjonen til elever som er genial innenfor sitt felt, men ikke får lov til å utfolde seg nok.

Mange vet ikke hva de skal bli etter videregående, og det er selvsagt helt greit. Men det er et paradoks at på yrkesfag skal man velge tidlig hvilken yrkesretning man skal spesialisere seg i, mens det tydeligvis blir for mye å forvente at studiespesialiserende elever skal kunne spesialisere seg innen et fagfelt.

Som kunnskapssamfunn har vi ikke råd til å kaste bort talent. Jeg tror det er fornuftig å gi elever eierskap over sin egen hverdag, og la dem velge og velge bort flere fag selv og sette sammen sin egen skolehverdag.