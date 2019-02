La kunstnerne bygge kulturhovedstaden

Det er 19 år siden Bergen var kulturhovedstad sist. Mye har skjedd i det bergenske kulturlivet i disse årene.

OKTOBERDANS: Innsenderne trekker blant annet frem dansefestivalen Oktoberdans. Her fra forestillingen «Hyperfruit» i 2016. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Mona Høgli og Erik Friis Reitan Andrekandidat Bergen MDG, varamedlem MDG i Bergen bystyre og kunstner

Ja! La oss gripe muligheten. La Bergen og bergenserne igjen bli sentrum i europeisk kultur. Det var med glede og entusiasme vi leste Frode Bjerkestrands kommentar der han argumenterte for at Bergen igjen skal søke om å bli europeisk kulturhovedstad.

Han viser til Århus, den nest største byen i Danmark, som var europeisk kulturbyhovedstad i 2017. At økonomien var på plussiden er selvsagt bra.

Men det viktigste er at evalueringen viste at det ble et løft innen kunst og kultur for utøvere og publikum, at det ble utviklet godt samarbeid med nabodistriktene og at innbyggerne i Århus opplevde økt stolthet og engasjement for byen sin.

Det er 19 år siden Bergen var kulturhovedstad sist. Mye har skjedd i det bergenske kulturlivet i disse årene, og vi har et solid fundament å bygge på. Dette fundamentet er de utøvende kunstnerne. La oss bygge en kulturby nedenfra og opp, slippe til utøverne, de uavhengige miljøene utenfor institusjonene og la disse danne kjernen.

I tillegg til de profesjonelle utøverne, har Bergen en enorm ressurs i alle de fantastiske frivillige ildsjelene som bidrar til arrangementer, som Borealis, Festspillene, Bergen Assembly, Meteor, Oktoberdans, Bergenfest og Ekko, for å nevne noen.

Det er viktig å få praktiserende kunstnere og kulturarbeidere inn i styre og administrasjon. Kulturbyåret skal ikke bare bli en promotering av Bergens institusjoner, men et slags kunstverk i seg selv der vi utfordrer tanken om hva en kulturby har vært og kan være.

Disse tankene er kunstnerne best på å tenke, men de trenger dyktige byråkrater rundt seg for å få det til. Bergens store styrke er vår evne til å tenke nytt, til å utfordre og se mot Europa og verden. Dette gjelder spesielt kunstnere og artister, som stadig vekk forholder seg til andre miljøer i Europa.

Derfor kan kulturbyåret også være en måte å styrke bergens internasjonale orientering på, samtidig som vi bevarer lokalt særpreg gjennom å gi makten til lokale kunstnere.