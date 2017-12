Vi kjenner oss likevel ikkje att i korleis denne konkrete saka er framstilt.

Med overskrifta «Når helsesystemet går i vranglås» fortel Else Øyen i eit innlegg i Bergens Tidende om sitt møte med ei ikkje namngitt avdeling på Haukeland universitetssjukehus. Øyen er kritisk til korleis ho blei behandla av vår lege, dokumentasjonen av konsultasjonen og korleis vi har behandla seinare kontakt knytt til denne. Vi forstår at Øyen er skuffa og at dei som les innlegget undrar seg over behandlinga. For slik ho beskriv kontakten med Haukeland universitetssjukehus, skal det sjølvsagt ikkje vere.

Vi kjenner oss likevel ikkje att i korleis denne konkrete saka er framstilt. Øyen har friteke oss frå teieplikta, og BT har fått all dokumentasjon i saka. Av denne går det fram at legen har ei ganske anna framstilling av konsultasjonen enn den Øyen viser til i sitt innlegg. Avdelingsleiinga har òg ei oppleving av at møta gjekk føre seg i ein vennleg tone, og at den omfattande korrespondansen med Øyen og fastlegen hennar, har freista å belyse saka på best mogeleg vis. Vi har også opna for at det kan herske uvisse om hendingane sidan påstand står mot påstand mellom legen og professor Øyen.

«Pasientperspektivet i alt vi gjer» er overbygninga i Helse Bergen sin strategi. For å forstå kva som er viktig for den einskilde pasient, vil vi alltid lytte til pasienten og dei pårørande. God kommunikasjon er avgjerande for å gje pasienten helsetenester av god kvalitet – uavhengig av kjønn, alder eller sosial status.

To partar kan oppfatta ein situasjon svært ulikt, utan at det betyr at den eine si forståing er meir riktig enn den andre si. Det er likevel vi som sjukehus som er den profesjonelle parten med eit særleg ansvar for å skape ein så god og tillitvekkjande pasientkommunikasjon som mogeleg. Else Øyen si oppleving av behandlinga ho fekk på Haukeland, viser tydeleg at noko har svikta i kommunikasjonen mellom henne og oss. Det tek vi sjølvsagt vår del av ansvaret for, og vi er leie oss for at hennar møte med Haukeland universitetssjukehus gav ho ei slik negativ oppleving.