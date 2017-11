Byantikvarens rolle er ikke å konservere byen slik den er, men å bidra til byutvikling ved å vise hvordan kulturmiljøene og kulturminnene er en ressurs og ikke en hemsko.

Når åpenbare kulturminner skades eller forsvinner på grunn av brann, forfall eller riving, blir innbyggerne opprørt. Vi føler at vi har mistet noe verdifullt. Disse hendelsene skulle vi selvsagt helst vært foruten, men de er en påminnelse om at kulturminner har verdi for oss som samfunn. Kulturminnene representerer en kvalitet ved våre omgivelser. De danner gulv og vegger i rommene våre, både de offentlige rommene, som vi alle har glede av, men også de mer private rommene i smitt og smau og innomhus.

Når vi trer inn i våre monumentale offentlige bygninger, gjør det noe med oss. Når vi står på Byfjellene og ser det historiske bylandskapet som et fargerikt teppe mellom fjell og fjord, blir vi stolte og glade. Fordi det er et vakkert skue på avstand, men også fordi det rommer vissheten om opplevelsene av å bevege seg på gateplan i det landskapet. Dette er en helhet som er vårt store kulturmiljø.

Kulturminneloven definerer kulturminner som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Definisjonen inkluderer lokaliteter tilknyttet historiske hendelser, tro eller tradisjon, og ikke bare det vi oppfatter som vakkert eller av høy arkitektonisk kvalitet. Et kulturmiljø defineres som områder der kulturminner inngår i en større helhet eller sammenheng. Kulturmiljø inngår ofte i et større kulturlandskap.

Verdien av kulturminner er vanskelig å sette ord på, nettopp fordi de berører oss. Fordi de ikke egentlig er målbare størrelser, men summen av både målbare og ikke målbare kvaliteter. Vi forsøker langt på vei å feste ord og klassifisering til kulturminnene, men det er alltid noe som mangler. 1+1 blir sjelden 2, men 2+.

Det historiske Bergen strekker seg tilbake til de første spor av bosetting i eldre steinalder, gjennom tidlig stedbundet landbruk, den første urbaniseringen rundt Vågen og middelalderens maktkamper, til industriell revolusjon og fremveksten av den moderne byen på 1800-tallet med kontinentale aspirasjoner koblet med en bevisst nasjonsbygging. Så fulgte boligområder og steder i byens periferi som resultat av nye ideer om gode boliger, bedret kommunikasjon med Vossebanen og rutebåter, kommunesammenslåinger og endrede bosettingsmønstre.

Dette preger både landskap, bygninger og folk. Det vitner om levde liv, ambisjoner og drømmer, og er avgjørende for identiteten og særpreget vi forbinder med Bergen. Kulturminnene er de fysiske sporene etter denne historien og er derfor enestående kilder til kunnskap og opplevelser. Bryggen står på UNESCOs liste over verdens felles kulturarv. Bergens bykjerne er nevnt blant Europas historiske byer og bygrunnen fra middelalderen er fredet. Sammen med disse unike kulturmiljøene som er vokst frem gjennom århundrene, har byen vår et rikt og variert naturlandskap og et karakteristisk landskapsrom som er tett flettet sammen med bygningsmiljøene.

Det planlegges og bygges overalt. Noen ganger er det lett å ta hensyn til kulturminnene, andre ganger oppleves de å være mest til besvær. Kulturminnene er vår felles arv. Noe vi i prinsippet skal forvalte, foredle og bringe videre til fremtidige generasjoner. Vi skal verdsette kvaliteten og verdien av det som våre forfedre har tatt vare på for oss som lever i dag, men vi skal også føye vårt lag til tidsdybden. For oss hos Byantikvaren er det viktig at dette skjer uten å ødelegge kulturarven.

Kulturminner er essensielle for en bærekraftig utvikling og verdiskaping i Bergen, der særpreg og stedsidentitet bevares og skaper kvalitet – også når byen vokser.

En god by er dynamisk. Over tid vil den endre seg som følge av sosioøkonomiske og kulturelle endringer. Vi som bor her nå, skal skape gode omgivelser for våre liv og for dem som kommer etter oss. Byantikvarens rolle er ikke å konservere byen slik den er, men å bidra til byutviklingen ved å vise hvordan kulturmiljøene og kulturminnene har kvaliteter som bidrar til attraktivitet og aktivitet, slik at de er en ressurs og ikke en hemsko.

For å sikre kulturmiljø og kulturminner, er det nødvendig med et formelt vern. Dette kan skje som fredning i henhold til kulturminneloven, eller som hensynssoner i henhold til plan- og bygningsloven. I forslag til ny kommuneplans arealdel har Byantikvaren pekt på 39 særskilt helhetlige kulturmiljø, og bedt om at det her skal tas særlige hensyn til kulturminnene ved tiltak og endret arealbruk. Tiltak skal fremme vern av kulturminnet eller kulturmiljøet, og det skal være et mål at den kulturhistoriske bebyggelsens egenart og områdets historiske særpreg sikres og opprettholdes.

I forbindelse med Bergen kommunes utarbeidelse av ny overordnet kommuneplan, har Byantikvaren foreslått flere nye hensynssoner for kulturmiljø i arealdelen. En hensynssone for kulturmiljø er et område hvor det skal tas særlige hensyn til kulturminnene ved søknad om tiltak og endret arealbruk.

Bebyggelsesstruktur og arkitektur/byggeskikk er sentrale i alle hensynssonene. I slike miljøer skal tiltak fremme vern av kulturminnet eller kulturmiljøet, og det skal være et mål at den kulturhistoriske bebyggelsens egenart og områdets særpregede kulturmiljø sikres og opprettholdes.

Antall områder er stort. Enkelte vil mene at det er altfor mye som foreslås vernet, men det vil også være mange som mener at vi har flere kulturmiljø enn det vi har pekt på nå. Det sitter mye fagkunnskap utenfor vår etat.

I det pågående arbeidet med kulturminneplan for Bergen ønsker vi å invitere bredt til dialog for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for å sikre vår felles kulturarv.