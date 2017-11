Er det virkelig sånn at de vanlige økonomiske reglene blir koblet fra bankterminalene på fredag?

Hvem klarer å lese reklamebrosjyrer nå om dagen uten å bli rørt til tårer? Jeg hadde aldri trodd jeg skulle få oppleve at selveste handelsnæringen skulle begynne med veldedighet. Tenke seg!

Det er et vakkert syn når gaveutdelingen utløser en herlig Klondike-stemning fredag klokken 07.00. Det er bare å posisjonere seg godt foran inngangsdøren på nærmeste handlesenter. Velg for all del riktig verktøy: Hvis du må brøyte deg gjennom folkemasser, er nok en god, gammeldags handlevogn i metall å foretrekke. Om du må forsere rulletrapper, kan det lønne seg med handlekurver. I så fall må du ta en i hver arm, slik at du effektivt kan blokkere trappen for svinepelsene som kommer løpende bakfra.

I dag snakket jeg med en kollega som skulle ta fri på fredag for å handle. Han mente at han lett kunne tjene inn en dagslønn på alle de gode tilbudene. Penger spart er penger tjent, vet du. De siste nettene har jeg fundert på dette: Er det virkelig sånn at de vanlige økonomiske reglene blir koblet fra bankterminalene på fredag? Får man penger inn på lønnskontoen når man handler?

Etter å ha spandert flere dager foran en kuleramme, gikk sannheten opp for meg: Hvis du kjøper en vare til 2000 kroner som vanligvis koster 3000 kroner, har du ikke spart 1000 kroner. Du har brukt 2000 kroner. Pengene har forlatt lønnskontoen ubarmhjertig. Hvis du ikke tror dette, er det bare å sette seg ned med handleposene og en bankutskrift på lørdag. Lykke til med det.

Hvis du også har en kollega som skal tjene inn lønnen ved å handle, bør du ta godt vare på ham på mandag. Ta for all del ikke handlegleden fra ham ved å sette opp regnestykker. Du bør heller ikke nevne at det bare er en god måned til nyttårssalget begynner.