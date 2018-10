Kritikken hagler mot oss i Frp som våger å ta handlekraftige standpunkt.

Tiden som samfunnet og verden trer inn i er både farlig og usikker. Samfunnsbildet slik vi kjenner det er i endring, dette både på godt og vondt. Krigen i Syria har ført til millioner av mennesker på flukt. Flyktningene gir fra seg alt de eier til hensynsløse menneskehandlere og risikerer livene til både seg selv og familien for å komme seg til Europa. De store folkestrømmene og presset på de ulike statene er uhåndterbare og kaotiske.

Vi skulle gjerne åpnet grensene og tatt imot alle, men vi kan ikke ukritisk slippe hvem som helst inn. Det er dessverre realiteten. Lille Norge kan ikke redde alle.

Mange har reagert på dette som noe negativt og kritikken hagler mot oss som våger å ta slike handlekraftige standpunkt. Men hadde det ikke vært for de gjennomslagene Fremskrittspartiet i regjeringen har fått til, kunne situasjonen vært en annen.

Arbeiderpartiets Gharahkhani velger nå å kopiere våre standpunkt og produsere det som sitt eget. Hva Arbeiderpartiet egentlig mener får vi ikke vite før til våren. Så det er bare Fremskrittspartiet som kan garantere for en streng og rettferdig innvandringspolitikk.

Vi har vist gang på gang at våre forslag har fungert. Siden 2015, hvor det kom over 35 000 mennesker over grensen, har tallet i 2017 blitt redusert til 3560. Vi kan ikke bare åpne grensene, vi skal tross alt klare å ta vare på de som alt er kommet, samt ta vare på de som allerede bor i Norge. Det er et stort ansvar og dette må tas på alvor.

Kravene til en strengere og mer fornuftig innvandrings- integrerings og asylpolitikk er helt nødvendige. Det fremgår av «den første asyllands regelen» at en asylsøker ikke kan velge hvilket land vedkommende ønsker å søke asyl i, men må søke opphold i det første trygge landet de kommer til, en regel som også er nedfelt i Norges lover.

Det er ingen hemmelighet at mange grunnløse asylsøkere søker opphold i de rikeste landene, som Norge, på bekostning av de som har et reelt beskyttelsesbehov, og dette problemet må tas på alvor.

Vi i Norge har lang tradisjon med å hjelpe alle som trenger det. Det er umulig for oss som er så privilegerte å sette oss inn i de enorme humanitære lidelsene som følge av krig og terror. Vi kan ikke redde alle i en håndvending med å ukritisk åpne grensene for så å lide konsekvensene av etterpåklokskapen. Det vil verken gagne gamle eller nye norske statsborgere.