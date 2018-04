Denne uken drar en rekordstor delegasjon fra universitets- og høyskolesektoren til Beijing og Shanghai, for å styrke samarbeidet med kinesiske partnere.

Dette skjer i et nytt diplomatisk klima, etter at kontakten mellom Norge og Kina har bedret seg betraktelig de siste par årene.

Utgangspunktet for delegasjonsreisen er at vår nye statsråd for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø (V), reiser på offisielt besøk for å følge opp en avtale Kunnskapsdepartementet undertegnet med sin kinesiske motpart tidligere i år.

Samarbeid med Kina er viktig for å utvikle ledende forskningsmiljøer i Norge. Kina er ikke bare en økonomisk stormakt med høye ambisjoner om deltakelse i verdenshandel.

Kina er også en massiv forsknings- og innovasjonsnasjon. I 2015 investerte Kina 376 milliarder amerikanske dollar i forsknings- og utviklingsarbeid. Til sammenligning bruker EU «bare» 77 milliarder euro på sitt seks år lange forskningsprogram Horisont 2020.

Fagmiljø ved UiB har solide personlige fagrelasjoner til kinesiske akademikere. Det er slike forhold som danner grunnlaget for, og som vil videreutvikles under, denne reisen.

Det er de faglige relasjonene og akademiske verdier om å åpne dører for medforskere og studenter som veier tyngst for oss i vårt Kina-samarbeid.

Kina er ikke lenger landet for «genuine fake» og mer eller mindre gode kopier. Det er landet hvor de neste teknologiske løsningene vil komme innenfor en rekke felt.

Det er her mange av de viktige arenaene for kunnskapsutvikling vil være fremover. Derfor er det ikke overraskende at så mange forskere og forskningsledere fra Norge er interessert i være med når forsknings- og høyere utdanningsministeren drar til Kina.

Men det er fallgruver for samhandling med kinesiske partnere.

Å balansere kritikk og samarbeid er alltid utfordrende, spesielt i en kinesisk kontekst, som Norges nære diplomatiske historie nettopp viser.

Samarbeid med Kina må bygge på kunnskap om Kina. Dersom vi skal lykkes i vårt samarbeid, både innenfor forskning og utdanning, må vi forstå hvordan dette best kan gjøres.

Vi må bruke vår kompetanse om samfunnsmessige, politiske og kulturelle forhold til å balansere behovet for sterke forskningsbånd og nødvendigheten av kritisk distanse.

UiB starter derfor et kompetanseutvalg på Kina, som kan gi råd til våre egne forskningsmiljøer om hvordan de skal gå frem.

Kompetanseutvalget skal også gi råd til andre aktører fra andre sektorer som vil samarbeid med partnere i Kina.

Vi er opptatt av at vi ikke bare handler alene når vi nå skal forsterke relasjoner i Kina, men at vi også samarbeider med andre deler av samfunnslivet, som næringsliv og kultursektoren.

Norge er et lite land, og for å lykkes i Kina må vi jobbe godt med hverandre. Sammen med NHH og Høgskulen på Vestlandet, vil UiB derfor etablere et felles Kina-nettverk med Bergen Næringsråd, Bergen Maritime, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

