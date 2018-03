Kirkeasylet er til for å hindre maktovergrep og må fungere utenfor de demokratiske institusjonene.

For å hente ut en afghansk familie som hadde søkt kirkeasyl, tok politiet 23. februar seg inn med vold i gudshuset Betania på Fitjar.

I ettertid synes Politiets utlendingsenhet (PU) å være opptatt av to forhold. For det første anser de ikke huset som en kirke. For det andre aksepterer ikke politiet oppholdet som kirkeasyl, fordi det har gått over lang tid.

Enkelte politikere har i tillegg uttrykt motvilje mot kirkeasyl, fordi det overprøver den demokratiske rettsstatens lovlige vedtak.

Kirkeasylet eller tilsvarende har vært praktisert i over tre tusen år under svært ulike regimer, og med noe ulik profil. Likevel er det noen fellestrekk som man bør kjenne til om man skal mene noe om kirkeasyl.

Hovedtanken bak kirkeasylet er at det har oppstått en akutt situasjon hvor individer står i fare for å bli utsatt for urettferdighet fra en overmakt. Derfor må kirkeasylet fungere utenfor de demokratiske institusjonene.

Maktovergrep skjer, og kirkeasylet er der for å hindre slike overgrep. Kirkeasylet er der når situasjonen er kaotisk, opphetet, og når man frykter at individer kan bli utsatt for negative handlinger som langt på vei er irreversible.

Ved å gå i kirkeasyl, eller ved at en menighet inviterer til asyl, lukes individene ut av den fastlåste situasjonen. Det gis tid til å kjøle ned motsetningene. Det handler om å beskytte individene frem til adrenalin og prinsipprytteri blir erstattet med saklig (re)vurdering og løsningsorientert atferd.

At PU ikke vurderer Betania som gudshus, avslører politiets manglende kompetanse på området. Selv om bygget ikke har tårn, bør også politiet være i stand til å se av det opplyste skiltet på veggen at dette er et gudshus.

Politiet bør vite at nyere kirkesamfunn ikke praktiserer middelalderens innvielsespraksis av kirkerom. Hva kvalifiserer da som et gudshus? Det er forsamlingens hjem hvor de samles om bønn, tilbedelse og forkynnelse av Guds Ord.

Gjennom det meste av asylhistorien har gudshuset også vært bolig for mennesker: Prester, munker, nonner, enker, foreldreløse, fattige og asylanter. Kirkeasylet har ikke, og kan ikke ha, respekt for det moderne samfunnets reguleringskategorier.

Kirken har et guddommelig ansvar for å ta seg av individer i nød, uansett hva myndighetene måtte mene. Kirken brukes til det som er nødvendig for å fullføre oppdraget. Argumentasjonen om at det ikke er mulig å bo i et forsamlingslokale, faller på sin egen urimelighet.

Står det om liv, bruker man den plass som er til rådighet, og lager provisorier for resten.

Myndighetene i Norge viser liten forståelse for hva som møter konvertitter om de blir returnert til sitt muslimske hjemland, i dette tilfellet Afghanistan.

Norske myndigheter er mistenksomme overfor muslimer som blir kristne. De mener de bytter tro for å få opphold i Norge. Kristne ledere og forsamlinger har langt større kompetanse enn sekulære myndigheter til å vurdere reell kristen tro.

Dernest bagatelliserer myndighetene faren ved å bli returnert, selv om det kristne nettverket har mange eksempler på fengsling, vold, tortur og henrettelser.

«De må bare dempe seg litt», hevder myndighetene, og avslører dermed at de ikke står for religionsfrihet i praksis.

«Varg veum» er et eldgammelt norrønt begrep. Det betyr «ulv i helligdommen», og på Fitjar har politiet opptrådt som varg veum. Det er kirkens ansvar å bevare kirkeasylet og å beskytte det mot dem som med vold tar seg inn for å tvinge gjennom sin vilje på de forsvarsløses bekostning.

Det har kostet mye kamp, mye blod og mange liv å etablere kirkeasylet opp gjennom historien.

Det burde ikke være nødvendig å igjen måtte kjempe mot ulven i helligdommen.