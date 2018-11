Det er ikke lettere for meg enn for deg, den eneste forskjellen er at jeg faktisk gjør det.

For shoppesugne nordmenn er 23. november, Black Friday, en hellig dag. Da valfarter man til kjøpesentrene som tørste dyr på vei til et vannhull. Denne dagen kan sies å være storforbrukerens nasjonaldag.

De av dere som ser frem til 23. november, burde skrive en annen dato bak øret: 24. april 2013. En dato som kanskje ikke sier deg noe, men som burde stå klart i alle moteinteresserte og klesforbrukeres minne. Dette var datoen da bygningen Rana Plaza utenfor hovedstaden Dhaka i Bangladesh kollapset, og 1134 tekstilarbeidere døde på jobb. Bangladesh regnes som et av verdens billigste land for tekstilproduksjon.

De døde mens de sydde våre klær. Tragedien kunne vært unngått, hadde ledelsen på stedet etterkommet bekymrede arbeideres bønn om å sikre bygningen før noe gikk galt.

Arbeidernes rop om hjelp ble ignorert til fordel for økonomisk profitt – de ble beordret på arbeid. Prisen for ikke å bli tatt på alvor var for dem døden, og for oss ca. 99 kroner for en T-skjorte.

Tragedien ble starten på en mental revolusjon for tekstilarbeideres rettigheter og Vestens ansvar for disse.

Hashtager som #Whomademyclothes? gikk viralt, og organisasjonen Fashion Revolution ble opprettet. Det ble kjempet for økt transparens og bæredyktighet i moteindustrien.

Men hvor befinner egentlig industrien og forbrukermentaliteten seg i dag? En av de største tekstilfabrikkene i Bangladesh, Viyellatex Group med 15.000 ansatte, var en av dem som la om etter Rana Plaza-tragedien. De etablerte såkalte green factories (grønne fabrikker) og tilrettela for at selskapene nå kunne produsere klær som var bedre for kloden og for tekstilarbeideren.

Apparel Insider skrev nylig at organisasjonen har mistet flere store vestlige oppdragsgivere som følge av den grønne omleggingen. Ifølge Aftenposten i 2016 tilsvarte H & M-sjef Karl Johan Perssons lønn det samme som lønnen til 15.000 bangladeshiske syersker. Velger du å kjøpe en T-skjorte hos H & M til 179 kroner, går ca. 1 krone til syersken.

Kjedebutikkene velger å fortsette med dehumaniserende og ødeleggende praksis, fremfor å bistå industriens positive utvikling. Og vi betaler dem for å fortsette.

Lave priser oppfordrer til fast fashion og overkonsumering. Vi kjøper 60 prosent mer klær enn for 15 år siden, og beholder dem halvparten av tiden. Restkjemikaliene i klærne vi kaster, forurenser grunnvannet og jorden der de blir dumpet.

Tekstilindustrien er etter oljeindustrien den mest forurensende. Langs elvene i Bangladesh kan bøndene forutse dette års trendfarger etter hvilken farge det forurensede vannet har. Trenger vi en Rana Plaza 2.0 for å bringe den mentale forbrukerrevolusjonen tilbake igjen? Å jobbe under trygge rammer for minstelønn burde ikke være et vestlig privilegium.

Jeg kildesorterer avfall, og jeg prøver så godt jeg kan å kjøpe brukt eller klær som er bærekraftig fremstilt. Jeg er ikke noe annerledes enn andre – jeg synes det er stress å måtte bruke ekstra tid på å sortere avfall, og for mitt stilinteresserte hjerte gjør det vondt å gå forbi Gina Tricot å se jakken som jeg av prinsipp ikke kan kjøpe.

Det er ikke lettere for meg enn for deg, den eneste forskjellen er at jeg faktisk gjør det. Du som forbruker er en del av prosessen plagget du står med i hånden har vært igjennom.

Det er på høy tid å kvitte seg med blindt konsum og være aktiv i våre valg som forbrukere. For endringen som kloden og arbeiderne i Dhaka så sårt trenger, den begynner med deg.

