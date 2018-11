DEBATT: I store deler av handelsstanden er språket i totalt forfall.

Noen kritiserer «Black Friday» for å være lureri. Visstnok er det egentlig ikke billigere. Det kan godt hende. Her er en annen kritikk: Hvorfor markedsfører butikker i Norge til norske forbrukere med «black friday»? Klarer de ikke å finne noen ord på norsk? Hvor vanskelig er det?

Her er noen forslag: «Salgsfredag», «høstsalg», «mørketidssalg», «førjulssalg», «novembersalg» og «salgsfest». Er man kreativ, kan man finne på bedre ord enn disse. Det kan jo være en utfordring til alle informasjonsavdelingene og reklamebyråene som bare hopper på et engelsk uttrykk. (Tar de virkelig betalt for det?)

I store deler av handelsstanden er språket i totalt forfall. Det til tross for at mange av oss synes det er gøy og bra når norske bedrifter velger kreative slagord på norsk. Én av mange fine ting med norsk, er at vi kan sette sammen flere ord for å lage nye ord. Det må da være mye morsommere enn bare å henfalle til engelsk.

Hvorfor er det viktig? Fordi språket vårt har vært viktig i nasjonsbyggingen vår. Det er en kulturbærer og en identitetsmarkør. Vi kan ikke kaste det bort på engelske slagord og uttrykk. Det er vårt lille, rare og rike språk. Det bør vi bevare.

Jeg håper handelsstanden allerede neste år slutter med det dølle slagordet «black friday», at de generelt skjerper seg og blir med på god språkrøkting. Eller som enkelte politikere ville sagt: Lær dere norsk.